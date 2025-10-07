Sınır Tanımayan Doktorlar duyurdu: Gazze'de kısmen işlevsel olan hastanelere dahi ulaşılamıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) Gazze Acil Durum Koordinatörü Aitor Zabalgogeazkoa, İsrail'in Gazze'de hedef aldığı bazı yerlerde hastanelerin tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirterek, kısmen hizmet verebilen hastanelere de halkın ulaşamadığını bildirdi.
Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) Gazze Acil Durum Koordinatörü Aitor Zabalgogeazkoa İsrail tarafından Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana yürütülen soykırıma ilişkin son durumu açıkladı.
Zabalgogeazkoa, Gazze'de destek verdikleri hastanelerin kapasitesinin çok üstünde hastaya hizmet vermeye çalıştığını ancak bunun mümkün olmadığını söyledi.
Gazze'de sağlık altyapısının ağır hasar gördüğünü belirten Zabalgogeazkoa, "Bazı yerlerde hastaneler tamamen kullanılamaz hale geldi. Diğerlerine ise halk ulaşamıyor. (Kısmen) Hizmet verebilirler ancak şu anda halk ulaşamıyor. Hala hizmet verebilenler ise hastane kompleksinin dışına taşmış durumda. Tamamen bunalmış durumdalar." ifadelerini kullandı.
"Hastanede çalışırken, hastanenin artık güvenli olmadığını hissediyorsunuz"
Zabalgogeazkoa, hastanelerin elektrik üretimiyle, suyla, klorla ve yakıtla ilgili birçok zorluk yaşadığını, hastaları beslemenin de çok güç olduğunu dile getirdi.
Zabalgogeazkoa, şu anda insanlar ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı dolayısıyla ateşkes beklediğini ancak herkesin bu konuda çok temkinli olduğunu kaydetti.
Zabalgogeazkoa, Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım çalışanlarının sayısının çok az olduğunu kaydetti.
"Bu, meslektaşlarımıza yönelik bir İsrail saldırısıydı"
Zabalgogeazkoa, Gazzelilerin kendilerini çok yorgun hissettiğini söyleyerek, onların, yürütülen ateşkes görüşmelerin sonucunun ne olacağı konusunda endişeli olduğunu belirtti.