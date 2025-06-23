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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç: Gizlice silahlandık

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç: Gizlice silahlandık

04:0023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Aleksandar Vuciç.
Aleksandar Vuciç.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanacağını öngörerek Sırp ordusunda önemli değişiklikler yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Konuya dair açıklama yapan Vuciç, Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan arasında bir askeri ittifakın oluşturulması ihtimalinin hafife alınmasının aptallık olacağını değerlendirdi. Vuciç, bu durumun Sırp ordusunu silahlanmaya ve her zamankinden daha güçlü olmaya zorladığını iddia ederek "Son yıllarda ne satın alındığını çok az kişi biliyor, çünkü her şey gizlice yapılıyor" diye konuştu. Sırp lider bir televizyona verdiği röportajında, ordunun eylül ayında yapılacak büyük geçit töreninde sahip olduğu her şeyi sergileyeceğini ve birçok kişinin cephaneliği görünce şaşıracağını kaydetti. Vuciç, Belgrad'ın komşu ülkeler için tehdit oluşturmadığını ve "ilk ok atanın kendileri olmayacağını" ancak "uyanık olmaları gerektiğini" ifade etti.



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