Dünya Sırplar Kosovanın kuzeyinde iki yeni barikat kurdu
AVRUPA

Sırplar Kosova'nın kuzeyinde iki yeni barikat kurdu

Kosova polisi, Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovica ve Zveçan belediyelerinde Sırpların iki yeni barikat kurduğunu bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Sırplar Kosovanın kuzeyinde iki yeni barikat kurdu
Sırplar Kosova'nın kuzeyinde iki yeni barikat kurdu

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "Ülkenin kuzeyinde gece boyunca suçlu gruplar barikatlar kurarak serbest dolaşım özgürlüğünü daha da engellemeye devam ediyor. Resmi bilgilere göre, ağır vasıtaların olduğu iki barikat daha kuruldu." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü’nün (KFOR) Kosova topraklarında hareket özgürlüğünü engelleyen barikatların kaldırılması yönündeki çağrılarına rağmen Sırplar, Kuzey Mitrovica'daki Boşnak Mahallesi yakınında ve Zveçan’da yeni barikatlar kurdu.

Kuzey Mitrovica'daki Boşnak Mahallesi, Sırp, Arnavut, Boşnak ve Türklerin bir arada yaşadığı çok etnikli bir semt olarak biliniyor. Mahalleden geçen yol, barikatlar kurulmadan önce Mitrovica’nın kuzey ile güneyini bağlıyordu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, KFOR ve EULEX’in barikatları kaldırmaması durumunda, barikatların birkaç gün içerisinde Kosova polisi tarafından kaldırılacağını açıklamıştı.

Ayrıca Kosova polisinin, dün acil ihale usulüyle 40 tona kadar ağır yüklerin kaldırılması için özel bir şirketle ekipman kiralama sözleşmesi imzaladığı basına yansıdı.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.

Kosova-Sırbistan gerginliği tırmanıyor: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
DÜNYA
Kosova-Sırbistan gerginliği tırmanıyor: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli

Sırbistan ve Kosova arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor
DÜNYA
Sırbistan ve Kosova arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor

Yeni bir savaşın ayak sesleri yükseliyor: Ordu ve polise
FOTOĞRAF 15
Title
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucicin bu gece itibarıyla ordu ve polise hazır ol emri verdiği bildirildi.
Title
Savunma Bakanı Milos Vucevic, Vucicin, Sırbistan ordusuna en yüksek savaş hazırlığında olmaları talimatı verdiğini ifade ederek, bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini belirtti.
Title
Paniğe yer olmadığını söyleyen Vucevic, Ancak endişe için yer var. Belli ki sadece Sırbistan sorunların siyasi anlaşma ile çözüleceğine inanıyor. Karşı taraf (Kosova) sürekli olarak kendi başına hareket ediyor. dedi.
Title
İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, Cumhurbaşkanı Vucicin polislere de hazır ol emri verdiğini kaydederek, Kosovadaki Sırpların korunmasının hedeflendiğini aktardı.
Title
Kosovalı Sırpların eski Sırp polis memuru Dejan Panticin gözaltına alınmasına tepki olarak Kosovanın kuzeyinde 10 Aralıktan bu yana kurduğu barikatlar hala kaldırılmazken, son yaşanan olaylar Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.
Title
Sırbistanın genelkurmay başkanını sınır bölgesine göndermesinin ardından Kosovanın kuzeyinde dün gece meydana gelen silahlı saldırı sonucu iki ülke karşı karşıya gelirken, NATOnun Kosovadaki Barış Gücü (KFOR), gün içerisinde yaptığı açıklamada, saldırı olayının soruşturulduğunu belirtti.
Title
Panticin gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralıktan bu yana 17 gündür ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.
Title
AB, NATO ve ABD, Kosovanın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yaptı.
Title
Bu arada, Kosovanın kuzeyindeki yerel bir televizyon ekibine maskeli kişilerce taşlı saldırı düzenlendi.
Title
Kosova Gazeteciler Derneği AGK), Kosovanın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zubin Potok Belediyesine bağlı Zupç köyünde, maskeli kişiler tarafından Klan Kosova televizyonu çalışanlarına yönelik yapılan taşlı saldırıya tepki gösterdi.
Title
Bunun, aralık ayı içerisinde Kosovanın kuzeyindeki medya çalışanlarına 4. saldırı olduğu ifade edilen açıklamada, Bugün Zupç köyünde gazeteciler Qendresa Bellagoshi, Drin Demiri, kameraman Agon Bejtullahu ve şoför Elsad Sinaniden oluşan ekip taşlı saldırıya uğradı. Otomobilin kırılan camlarından hafif yaralanan gazeteci Bellagoshi ve şoför Sinani tedavi altına alındı. ifadelerine yer verildi.
Title
Title
Title
Title
Yeni bir savaşın ayak sesleri yükseliyor: Ordu ve polise "hazır ol" emri verildi
Sırbistan ve Kosova arasında bir süredir devam eden gerginlik en üst noktaya ulaştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic orduya "en yüksek savaş hazırlığında" olmaları talimatı verdi. Sırbistan Savunma Bakanı Vucevic, bunun "gereken durumda" silahlı çatışma anlamına gelebileceğini söyledi.


Gizemi çözülüyor

Gizemi çözülüyor

Dört bin 500 yıllık parmak izi bulunmuştu.
2022ye damga vurdular

2022'ye damga vurdular

Türkiye'de en çok izlenen 10 sinema filmi belli oldu.
Bakan Nebati duyurdu: Hane başı 4 bin lira destek

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı.

​Servis, minibüs, tam bilet, öğrenci bileti ve taksi ne kadar oldu?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.