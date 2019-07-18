Siyasi korsanlık mı?

Kamerun'un Douala limanından boş olarak Fildişi Sahili'nin Abidjan limanına giderken korsanların saldırısına uğrayan Paksoy-1 isimli geminin bağlı olduğu Kadıoğlu Denizcilik A.Ş. firma yetkilileri, yaşanan olayın detaylarını Yeni Şafak’a anlattı. Firma yetkilileri, 2 bot dolusu 12 kişilik silahlı korsan grubun seyir halindeki gemiye yaklaşıp mürettebatı kısa sürede etkisiz hale getirdiğini söyledi. Bir araya toplanan mürettebattan 10 gemicinin ayrılıp kalan 8'inin bir odaya kapatıldığı bilgisini veren yetkililer, korsanların mürettebatı silahla tehdit edip kapattıkları yerden çıkmaları halinde gemiyi ateşe vereceklerini söylediğini kaydetti. 10 gemiciyi botlara bindiren korsanlar, geldikleri güzergaha doğru gitmiş. Korsanlar, tamamı Türk olan gemicilerin hiçbir değerli eşyasına da dokunmamış.

Geminin üçüncü makinisti Onur Tağ, sağlık durumlarının iyi olduğunu, aileleriyle de görüştüklerini söyledi.

SALDIRI PLANLI

Fikri Taha Mete

Ticaret gemilerinin belli rotalarda seyrettiğini ve bu rotaların dışına çıkılmadığını söyleyen Denkar Gemicilik Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Taha Mete, saldırının 140 mil açıkta meydana geldiğini belirtti. Karadan 5 saattik bir yolculuğun ardından gemiye ulaşılabileceğini söyleyen Mete, “Planlı ve profesyonel bir saldırı düzenlenmiş. Korsanlar bu kadar açıktaki bir gemiye saldırmaz. Çünkü bu onların yakalanmasını kolaylaştırır” dedi. Geçtiğimiz günlerde de Libya’da bir Türk gemisi, Türkiye’nin Afrika faaliyetlerinden rahatsız alan Hafter Terör Örgütü üyesi militanlar tarafından basılmıştı. Türkiye’nin sert uyarası sonrası alıkoyulan gemi personeli serbest bırakılmıştı. Paksoy-1 personelini kaçıranların gemiden değerli hiçbir şey almayıp aradan geçen sürede hiçbir talepte bulunmaması, korsanlığın siyası olma ihtimalini akıllara getirdi.

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Bekliyoruz

Numan Paksoy

Paksoy-1’deki diğer 8 gemici ile temas sağlandı. Sağlık durumları iyi olan mürettebatın Türkiye’ye iade edilmesi için Gana yönetimiyle irtibat kuruldu. Kaçırılan 10 mürettebattan ise şu ana kadar hiçbir haber yok. Aradan geçen süre içerisinde Türk makamları ve Kadıoğlu Denizcilik A.Ş. ile herhangi irtibat kurulmadı. Korsanlardan fidye talebi gelmediği belirtilirken, kaçırılan mürettebatın nerede olduğuna dair bir bilgiye de ulaşılamadı. Kadıoğlu Denizcilik A.Ş. Operasyon Müdürü Numan Paksoy, “Gece boyu telefonlarımız açık, herhangi bir kontak olur diye bekledik. Ancak gelen bir talep olmadı. Psikolojik baskı oluşturmak için bekletiyorlar böyle talepleri. Herhalde o süreci yaşıyoruz” dedi.