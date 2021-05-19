Dünya Sky News muhabiri İsrail askerinin basına karşı tutumunu paylaştı Merhaba deyince bana küfür etti
ORTADOĞU

Sky News muhabiri İsrail askerinin basına karşı tutumunu paylaştı: 'Merhaba' deyince bana küfür etti

İsrail'in Gazze ve Kudüs'teki zulmünü olay yerinde takip eden yabancı basın mensupları, işgalci kuvvetlerin bir muhabire müdahalesini görüntüledi. Olaya ait anları sosyal medya hesabından paylaşan, İngiliz medya kuruluşu Sky News'in muhabiri Mark Stone, "Bugün bir polisin yanından geçtim. Gülümsedim ve 'Merhaba' dedim. Bana küfür etti." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sky News muhabiri İsrail askerinin basına karşı tutumunu paylaştı: Merhaba deyince bana küfür etti
İsrail polisi tarafından sorguya çekilen CNN muhabiri Ben Wedeman

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin'e yönelik saldırıları gün geçtikçe artarak devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısı 63'ü çocuk olmak üzere 217'ye yükseldi.

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği gelişmelere ilişkin sahada görev alan yabancı basın mensupları, İsrail askerinin basına karşı tutumunu gözler önüne serdi.

CNN muhabirine sorgu

ABD merkezli medya kuruluşu CNN'in ünlü muhabirlerinden 60 yaşındaki Ben Wedeman'ın, üzerinde "Basın" yazan kıyafetler bulunmasına rağmen sorguya çekildiği anları ve kendisine uygulanan "yabani" tutumu kayıt altına alan İngiliz medya kuruluşu Sky News muhabiri Mark Stone, "İsrail polisi, akredite olmasına rağmen Ben'in etrafında dolaştı. Bütün ekip başına toplandı. Bütün yaşananlar bu hafta başımıza geldi." ifadelerini kullandı.

İsrail'in zulmünü görüntüleyen CNN muhabiri tartaklandı
OYNAT 00:20
İsrail'in zulmünü görüntüleyen CNN muhabiri tartaklandı
İşgalci İsrail askerleri, Filistinlilere yönelik saldırıları görüntülemeye çalışan gazetecileri hedef aldı. CNN üst düzey muhabiri Ben Wedeman, İsrail askerleri tarafından tartaklanarak bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar gazeteciler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

"Merhaba dedim küfür etti"

Stone, bugün bir İsrail polisinin yanına gittiğini ve kendisine gülümseyerek "Merhaba" dediğini fakat askerin kendisine "S... git" diyerek küfürle yanıt verdiğini de belirtti.

Medya kuruluşlarının yer aldığı binayı yerle bir ettiler

İşgalciler, geçtiğimiz günlerde uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu 13 katlı bir binayı savaş uçaklarıyla vurarak yerle bir etmişti. İşgalcilerin bu eylemi, Filistin'de yaşananların uluslararası kamuoyunda yankı bulmaması adına gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

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Medyaya saldırıya bağımsız soruşturma talebi

İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
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İşgalci İsrail güçleri içerisinde medya kuruluşlarının da bulunduğu binayı yerle bir etti
İşgalci İsrail, Gazze'de, Associated Press ve El Cezire gibi uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu binayı yerle bir etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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