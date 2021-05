Sky News muhabiri İsrail askerinin basına karşı tutumunu paylaştı: 'Merhaba' deyince bana küfür etti

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Filistin'e yönelik saldırıları gün geçtikçe artarak devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısı 63'ü çocuk olmak üzere 217'ye yükseldi.

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği gelişmelere ilişkin sahada görev alan yabancı basın mensupları, İsrail askerinin basına karşı tutumunu gözler önüne serdi.

CNN muhabirine sorgu

ABD merkezli medya kuruluşu CNN'in ünlü muhabirlerinden 60 yaşındaki Ben Wedeman'ın, üzerinde "Basın" yazan kıyafetler bulunmasına rağmen sorguya çekildiği anları ve kendisine uygulanan "yabani" tutumu kayıt altına alan İngiliz medya kuruluşu Sky News muhabiri Mark Stone, "İsrail polisi, akredite olmasına rağmen Ben'in etrafında dolaştı. Bütün ekip başına toplandı. Bütün yaşananlar bu hafta başımıza geldi." ifadelerini kullandı.

"Merhaba dedim küfür etti"

Stone, bugün bir İsrail polisinin yanına gittiğini ve kendisine gülümseyerek "Merhaba" dediğini fakat askerin kendisine "S... git" diyerek küfürle yanıt verdiğini de belirtti.

The Israeli police pushing around accredited news correspondent @bencnn and his @cnni crew. It’s happened to us all this week.

Today I walked past a policeman. I smiled and said hello. “F*ck off” he said. pic.twitter.com/FuS1D9g3ey — Mark Stone (@Stone_SkyNews) May 18, 2021

Medya kuruluşlarının yer aldığı binayı yerle bir ettiler

İşgalciler, geçtiğimiz günlerde uluslararası basın kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu 13 katlı bir binayı savaş uçaklarıyla vurarak yerle bir etmişti. İşgalcilerin bu eylemi, Filistin'de yaşananların uluslararası kamuoyunda yankı bulmaması adına gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

