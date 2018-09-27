Dünya Soçiden sonra eve dönüş
ORTADOĞU

Soçi’den sonra eve dönüş

Esed’in saldırılarından kaçıp sınırdaki kamplara sığınan İdlibliler, 17 Eylül’de imzalanan Soçi mutabakatından sonra evlerine dönüyor. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre şimdiye kadaar 50 bin sivil döndü. Muhammed El Muhammed, “İnsanlar göçten yoruldu. Bu anlaşma bizim için umut” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlibliler, Soçi mutabakatının ardından köylerine dönüyor.
İdlibliler, Soçi mutabakatının ardından köylerine dönüyor.

Bombardıman olacağı endişesiyle Türkiye sınırındaki kamplara akın eden İdlibliler, Soçi mutabakatının ardından köylerine dönüyor. Uzun süredir evlerinden uzakta bulunan mazlumlar, ilk iş olarak evlerde bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Son 10 gündür 50 binin üzerinde Suriyelinin bu şekilde evine döndüğü belirtildi. İdlib’in güneyindeki Habit köyünden Adülkerim Hamşo, “Son dönemdeki hava saldırılardan dolayı geçen yıllardakine göre daha fazla göç oldu. Ama Putin ile Erdoğan’ın anlaşmasından sonra köyümüze döndük. Yıkılan evleri onarmaya başladık. Şu an komşuma yardım ediyorum. Kalıcı barış ve güven için Allah’a dua ediyoruz” derken, bir diğer İdlibli Muhammed el-Muhammed de şöyle konuştu: “Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bizim gideceğimiz, sığınacağımız yer yok. Saldırılar olunca köyün etrafına ağaçların altına sığınırdık. İnsanlar göçten yoruldu. Bu anlaşma bizim için umut oldu.”

Buradayız!

İdlib’deki hava saldırılarında yıkılan evlerini onarmaya gidenlerden Filistinli Um Muhammed, “Helikopter evimizi hedef aldıktan sonra tamamen yıkılmıştı. Şimdi köye geri döndük. Yıkıntıları temizledik. Kalan eşyalarımızı bir kenara ayırdık. Komşularımız bize yardım etti. Bu topraklar bizimdir. Canımız bedenden çıkana kadar biz burada kalacağız. Köy halkı, anlaşmanın olumlu olduğunu ve umut verici olduğunu konuşuyor. Göç zor bir şeydir. İnsan evini toprağını kolayca terk edemez. İnşallah hava saldırıları durur. Güven ve istikrar sağlanır” diye konuştu. Sivillerden İbrahim Cevher ise Soçi mutabakatını kendileri için hayırlı gördüklerini belirterek şunları söyledi: “Türk halkı ve hükümetine çok teşekkür ederim. Özellikle Allah’ın bize gönderdiği Tayyip Erdoğan’a harcadığı emekleri için teşekkür ederim. Mazlum halka sağladığı güven ve emniyeti sağladığı için teşekkür ederiz. Arap hükümetlerinin liderleri bizi hayal kırıklığına uğrattığı için sitemimiz var. Allah bizi Şam’daki katilden ve zalimden en yakın zamanda kurtarsın.”

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Rejim tacizi

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen bölgeye düşük yoğunluklu topçu atışlarına devam ediyor. Rejim güçleri ve İran destekli yabancı terörist gruplar, mutabakata karşın Lazkiye’nin Kürtdağı, İdlib güneyindeki Tamaniye ve Tel Merak, Halep batısındaki Raşidin ve Kefer Hamra ile Hama kuzeyinde Latamne ve Ebu Ubeyde köylerine saldırıyor. Mutabakat öncesi döneme göre daha düşük yoğunluklu seyreden saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Bölgede hakim askeri muhalifler ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubu da saldırılara topçu atışlarıyla karşılık verdi. İdlib, halihazırda muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların son kalesi konumunda. İl, doğu, batı ve güneyden rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplarca kuşatılmış durumda. Suriye’deki 120 binden fazla İran destekli grubun yaklaşık yarısı İdlib çevresinde konuşlu. Bölgedeki ılımlı muhalifler 70 binden fazla savaşçıya sahipken, HTŞ ve diğer unsurların 20 bin kişilik gücü mevcudu olduğu biliniyor. Kent genelinde çoğunluğu Suriye’nin diğer bölgelerinden gelmiş sığınmacılardan oluşan 4 milyonu aşkın sivil barınmakta.

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