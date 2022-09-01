Dünya Soğuk Savaşı bitiren adam Gorbaçov öldü
AVRUPA

Soğuk Savaş’ı bitiren adam Gorbaçov öldü

Soğuk savaşın sona ermesindeki rolü nedeniyle Nobel Barış Ödülü alan SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında öldü. “Dram” olarak nitelediği Sovyet rejimini sosyal demokrasiye dönüştürmeyi hedefleyen Gorbaçov’un Glasnost (şeffaflık) ve Perestroyka (yeniden yapılandırma) politikası, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla sonuçlandı. Bu yüzden Putin dâhil birçok Rus, Gorbaçov'u eleştirdi. Batılı politikacılar ise övgü dolu taziye mesajları yayımladı.

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Soğuk Savaş’ı bitiren adam Gorbaçov öldü
Mihail Gorbaçov

SSCB’nin son lideri olan Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti. Moskova’da, Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı İdaresi Merkez Klinik Hastanesinde uzun süredir tedavi gören 91 yaşındaki siyasinin ölümü, hastane tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gorbaçov’un ölümü yayınladığı taziye mesajında, ‘dünya tarihi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu’ dile getirdi. Mesajda Putin, ‘Reformlarının ne kadar önemli olduğunu derinden anladığını’ ifade ederken, Rus lider, Gorbaçov’un reformlarını ve SSCB’nin yıkılışını, “20. yüzyılın en büyük felaketi” olarak yorumlamıştı.

1987’de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile Gorbaçov, nükleer silahları azaltmak için anlaşma imzaladı.
1987’de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile Gorbaçov, nükleer silahları azaltmak için anlaşma imzaladı.

1991’DE GÖREVİ BIRAKTI

Gorbaçov, 1985’ten 1991’e kadar SSCB’nin en yüksek yönetim organı olan Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP) Merkez Komitesi Genel Sekreterliği’ni yürüttü. Yüksek Sovyet Meclisi’nde yapılan oylamada SSCB Devlet Başkanı seçilen Gorbaçov, 1990’dan 1991’e kadar bu görevi sürdürdü. 5 Aralık 1991’de görevi bırakmasıyla SSCB resmen dağıldı. Gorbaçov, 1990’da Soğuk Savaş’ın sona ermesindeki önemli rolü nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

RUSLAR ONU AFFETMEDİ

Stalin’in Sovyet rejimini daha modern bir sosyal demokrasiye dönüştürmeyi hedefleyen Gorbaçov, bu amaç doğrultusunda Glasnost (açıklık/şeffaflık) ve Perestroyka (yeniden yapılandırma) adı verilen iki farklı plan yürüttü. Glasnost politikasından esinlenen 11 Varşova Paktı üyesi devlet bağımsızlığını ilan etti. 25 Aralık 1991’de istifa etmek zorunda kalan Gorbaçov, tüm yetkilerini Boris Yeltsin’e devrederek siyaset sahnesinden ayrıldı. Gorbaçov’un istifasıyla Sovyetler Birliği tamamen dağıldı. Birçok Rus, reformlar yüzünden Gorbaçov’u asla affetmedi.

REFORMLARIN ÖNCÜSÜ

Glasnost çerçevesinde kültürel alanda reformlar yapıldı. İfade ve basın özgürlüğü genişletildi. Batı’yla ülkesi arasındaki ilişkileri daha da yakınlaştırdı. 1989’da Sovyet askerlerini Afganistan’dan çekmesi çok tartışıldı. Hamleleri nedeniyle Rusya’da birçok Rus, SSCB’nin yıkılışından kendisini sorumlu tuttu. Gorbaçov, SSCB’nin yıkılışından sorumlu olup olmadığı sorusuna, “Beni asıl üzen şey, Rusya’da halkın benim neleri başarmak için yola koyulduğumu ve neler yaptığımı yeteri kadar anlayamamış olmasıdır. SSCB’de olanlar benim dramımdı. Sovyetler Birliği’nde yaşayan herkes için bir dramdı.” yanıtını vermişti.

Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği son lideriydi
ÖZGÜN
Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği son lideriydi

Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 10
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Alınan bilgilere göre, Sovyetler Birliği eski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti.
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Ağır rahatsızlığı olduğu ve hastanede yaşam mücadelesi veren Garbaçov, hayata gözlerimi yumdu.
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Mihail Sergeyeviç Gorbaçov kimdir?
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Mihail Gorbaçov, 2 Mart 1931 tarihinde Kuzey Kafkasya'nın Stawropol bölgesinin Privolye köyünde doğdu. 1952'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katıldı. 1985 yılında da KPSS'nin genel sekreterliğine getirildi.<br><br>
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1952'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katıldı.
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Bunun yanında Genç Komünistler Birliği'nde de görev aldı. Bu dönemde tanıştığı Raisa Maksimovna Titarenko ile 25 Eyül 1953 tarihinde evlendi. 1978 yılında da tarım bakanı olarak senatoya girdi. Konstantin Çernenko'nun ölümünün üzerine de 1985 yılında KPSS'nin genel sekreterliğine getirildi. Aynı yıl Ronald Reagan'la Cenevre'de silahsızlanma, bilim, kültür ve eğitim alanında bilgi alışverişi için zirve toplantısı düzenledi.
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1988'de de devlet başkanlığı vazifesine tayin edildi. 1989'da yapılan seçimlerde de yeniden parlamento başkanlığına seçildi. 19 Ağustos 1991'de de komünist rejimi yeterince desteklememesi bahanesiyle Gennad Yanayev komutasındaki KGB Gorbaçov'a karşı darbe düzenledi.
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Fakat bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak iç karışıklıkların artarak devam etmesi üzerine üzerine Mihail Gorbaçov, 25 Aralık 1991'de görevinden istifa etmiştir.
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Mihail Sergeyeviç Gorbaçov kaç yaşında hayatını kaybetti?
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Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti
Sovyetler Birliği eski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti. Mihail Sergeyeviç Gorbaçov, Rus siyasetçi ve Sovyetler Birliği'nin son lideriydi. İşte detaylar..


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