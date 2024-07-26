Sokak sokak oğlunu arıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, çatışma ortamından en çok çocuklar etkileniyor. Toplu mezarlara gömülen siviller arasındaki çocuk cesetlerindeki işkence izleri, katliamın boyutunu gözler önüne seriyor. 7 Ekim'den bu yana her türlü vahşetin yaşandığı Gazze'de kimi aileler ise sokak sokak kayıp çocuklarını arıyor. Bunlardan biri de Han Yunus'ta yaşarken evi yerle bir edilen Abdullah Berhun.

ÇADIRLARA OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ASIYOR

Berhun, Han Yunus'taki evinin vurulmasından sonra oğlunu kaybetme sürecini şöyle anlattı: “İsrail’in evimize saldırması sonucu Oğlum Fuat benimle birlikte enkaz altında mahsur kalmıştı. Bizi enkaz altından çıkartarak tedavi edilmemiz için hastaneye götürdüler. İkimiz ayrı birimlerde tedavi görüyorduk ben kendime geldikten sonra oğlumu hastanede aradım ama bulamadım. Bütün hastanelere baktım cesetlerin arasında aradım ama bulamadım. Oğlumun bulunacağını umarak oğlumun resmini duvarlara yapıştırıyorum. Sokaktaki herkese oğlumu görüp görmediklerini soruyorum. Savaşın şiddetinden kaynaklı kayıp olan çok fazla çocuk bulunuyor. Umudumu yitirmeden oğlumu aramaya devam edeceğim."

ÇOCUKLARINI BEKLEYEN AİLELER TRAVMA GEÇİRİYOR

Gazze’deki yıkımın şiddeti ailelerde büyük travmalara yol açtı. Birçok aile kaybettikleri çocuklarının ardından psikolojik sorunlar yaşıyor. Çocuklarından gelecek haberi bekleyen binlerce aile, uykusuzluk, kaygı bozukluğu, depresyon ve intihar düşünceleri gibi çeşitli psikolojik problemlerle mücadele ediyor. Bölgedeki psikologlara göre ailelerin yaşadıkları bu tür kayıplar “belirsiz kayıp” olarak adlandırılıyor. Çocuklarının yasını bile tutamayan aileler, bir an önce kayıp çocuklarının cesetlerine ulaşıp onları toprağa vermek istiyor.

17 BİNDEN FAZLA ÇOCUK YALNIZ KALDI

Yıllardır İsrail kuşatması altında olan Gazze’de yıkılan binlerce bina, iş yeri, hastane enkazları imkansızlıktan onarılamıyor. Enkaz altında imkanların azlığı yüzünden kurtarılamayan 10 binden fazla sivilin bulunduğu tahmin ediliyor. Enkaz altında kaybolan sivillerin yüzde 45’i çocuklardan oluşuyor. Save The Childiren ekiplerinin saha araştırmalarına göre 7 binden fazla çocuktan haber alınamıyor akıbetleri hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor. Aileleri tarafından neredeyse her gün aranan çocuklar ya toplu mezarlara gömülüyor ya da İşgalciler tarafından kaçırıyor.











