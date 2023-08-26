Son 20 yılın en büyük yangını

Haftalardır farklı bölgelerde çıkan yangınlarla mücadele eden Yunanistan, alevler karşısında çaresiz kaldı. Ormanların yok olduğu korkunç hadiseye karşı tüm ülke seferber olurken, Dedeağaç ve Meriç Bölgesi’nde 19 Ağustos’tan bu yana devam eden yangının Yunanistan’ın son 20 yılda karşılaştığı en büyük orman yangını olduğu bildirildi. Yunanistan Meteoroloji Dairesi’nin, Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı Copernicus Acil Durum Yönetimi Dairesi verilerine dayanarak hazırladığı rapora göre, 23 Ağustos’a kadarki süreçte Dedeağaç ve Meriç Bölgesi genelinde yanan ormanlık alan 720 bin dönümün üzerine çıktı.

AVRUPA’DA BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Yunanistan’da son 20 yılda çıkan en büyük 16 yangında toplam 4 milyon 200 bin dönüm alan yandı. Bunların içerisinde en geniş alanı kapsayan yangın ise 720 bin dönümle Dedeağaç ve Meriç’teki oldu. Bu yangın, Avrupa topraklarında son yıllarda kaydedilmiş en büyük yangın olarak raporda yer aldı. Temmuzda 520 bin dönüm alanın yandığı Yunanistan’da bu yıl 1 milyon 200 bin dönümün üzerinde alan kül oldu.

140 KİŞİ GÖZALTINDA

Bir taraftan alevleri kontrol altına almak için yoğun uğraş veren Atina yönetimi, diğer yandan yangınları çıkaran kundakçılara yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. 19 Ağustos’tan bu yana Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesi ve başkent Atina çevresindeki yangınlarla ilgili polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kundaklama şüphesiyle 140 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınanlardan 79’una suçlama yöneltildiğini ifade eden yetkililer, vakaların 62’sinin kazayla yangın çıkarma ile ilgili diğer 11’inin ise kasıtlı eylemlerle bağlantılı olduğunu kaydetti. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias da yaptığı açıklamada, kundakçıların Atina’nın kuzeybatısındaki Parnitha Dağı’nda yeni yangınlar başlatmaya yönelik çok sayıda girişimde bulunduğunu ifade etti.

BİR GÖÇMEN CESEDİ DAHA BULUNDU

Yangınların yola açtığı tahribat her geçen gün ağırlaşırken, son olarak Meriç Bölgesi’nde yanan Dadia ormanlık alanında düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen cesedin bulunduğu bildirildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin bölgeden aktardığı bilgiye göre, bu sabah Kavacık (Lefkimi) köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yanmış ceset bulundu. Otopsi için Adli Tıp’a götürülen cesedin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmene ait olduğu tahmin ediliyor. Dadia ormanlık alanında 22 Ağustos’ta Meriç Nehri’nden Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2’si çocuk 18 kişinin cesedi bulunmuştu.







