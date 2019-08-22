Suriye'de Türk askerine taciz atışı

Ekonomi

Patates fiyatıyla hüsrana uğrattı

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Eskişehir’de patates hasadı başladı. Verimden memnun olan üreticiler, satış fiyatlarının ucuzluğundan girdi fiyatlarının da pahalı oluşundan yana dertli.