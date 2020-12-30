Dünya Son kaleyi yıktılar Fransada dini özgürlük bitiyor
AVRUPA

Son ‘kale’yi yıktılar: Fransa'da dini özgürlük bitiyor

Son ‘kale’yi yıktılar: Fransa'da dini özgürlük bitiyor

6 milyon Müslümanın yaşadığı Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron, İslam karşıtı adımlar atmaya devam ediyor. Paris’te farklı dinlere mensup öğrencilere özgürlük tanıyarak, dini sembollerini taşımalarına izin veren tek okulun kapatılması kararlaştırıldı. Okulda Müslümanlar başörtüsü, Yahudiler kipa, Hıristiyanlar haç takabiliyor. Okul müdürü Hanan Lukili, “Okuldaki öğrencilerin çoğu Müslüman, Paris’te bir kuruma kabul edilmeyen öğrenciler. Eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olduğumuz için bu baskıya maruz kaldık” dedi.

Hatice Saka Yeni Şafak
İslam’a karşı geniş bir kampanya yürütülen Fransa’da 2017’den bu yana 15 ibadethane, 4 okul ve 13 hayırsever ve kültürel kurum kapatıldı.
İslam’a karşı geniş bir kampanya yürütülen Fransa’da 2017’den bu yana 15 ibadethane, 4 okul ve 13 hayırsever ve kültürel kurum kapatıldı.

6 milyon Müslümanın yaşadığı Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam karşıtı adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Paris'te farklı dinlere mensup tüm öğrencilerin dini sembollerini taşımasına izin veren tek okulun kapatılması kararlaştırıldı. Paris yönetimi “radikal İslam” ile mücadele için sürdürdükleri kampanyanın bir parçası olarak, 23 Kasım'da okulu kapatmaya karar verdi. Müslümanların başörtüsü, Yahudilerin kipa, Hıristiyanların haç takmasına izin veren okulun kapatılmaması için eylemler yapıldı.

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9 Aralık'ta Paris Adalet Bakanlığı ve Paris Polisi, okulun "Paris'te radikal İslam ve sosyal içe dönüklükle mücadele nedeniyle çocukları ve gençleri korumak amacıyla kapatıldığını" iddia eden bir açıklama yaptı. Okul yetkilileri "ayrılıkçılık" uygulandığını dile getirerek kapatma kararının iptalini talep etti. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada keyfi uygulama ile 110 öğrenciye, velilere ve okul personeline zarar verildiği duyuruldu.

Camileri kapatacak
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Camileri kapatacak

BASKI GÖRÜYORUZ

  • Karar hakkında açıklama yapan okul müdürü Hanan Lukili, öğrencilerin yalnızca dini semboller taşımasına izin verdikleri için onları bölücülükle suçlamanın "mantıksız" olduğunu vurguladı. Lukili, binaları ve idari işleri için güvenlik standartlarını sağlama bahanesiyle geçen Ocak ayından bu yana okulun üç kez denetlendiğine dikkat çekti: “Her ziyaretten sonra yetkililer, Paris'teki ceza mahkemesine raporlar sundu. Mesleği icra etme izni olmayan yabancı öğretmenlerin çalıştırıldığını iddia ettiler. Okulda 3 yıldan fazla süredir Fransa'da mesleklerini icra eden Cezayirli ve Tunuslu öğretmenler var. Bilgileri de yetkililere bildirildi.”

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Son beş yılda okulun devlet onaylı bir müfredat öğreterek laik akreditasyon standartlarını takip ettiğini anlatan Lukili, “Okuldaki öğrencilerin çoğu Müslüman, Paris'te herhangi bir kuruma kabul edilmeyen öğrenciler. Mağdur öğrencilerin eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olduğumuz için bu baskıya maruz kaldık” dedi.

Konseyde yokuz

  • Paris Camii müftüsü Şems el-Din Hafız, Fransız cumhurbaşkanlığının yürüttüğü ulusal imam konseyi kurma projesinden çekildiğini duyurdu. Caminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ulusal İmamlar Konseyi projesinin uygulanmasını amaçlayan toplantılara katılmayacağız. Fransız İslami Din Konseyi ile tüm temasları dondurmaya karar verdik” denildi. Hafız, “tüzüğün Müslümanların haysiyetine zarar vermeyi amaçladığını” ve “açık bir yalan” olduğunu vurguladı.
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