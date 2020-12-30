Son ‘kale’yi yıktılar: Fransa'da dini özgürlük bitiyor

İslam’a karşı geniş bir kampanya yürütülen Fransa’da 2017’den bu yana 15 ibadethane, 4 okul ve 13 hayırsever ve kültürel kurum kapatıldı.

6 milyon Müslümanın yaşadığı Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam karşıtı adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Paris'te farklı dinlere mensup tüm öğrencilerin dini sembollerini taşımasına izin veren tek okulun kapatılması kararlaştırıldı. Paris yönetimi “radikal İslam” ile mücadele için sürdürdükleri kampanyanın bir parçası olarak, 23 Kasım'da okulu kapatmaya karar verdi. Müslümanların başörtüsü, Yahudilerin kipa, Hıristiyanların haç takmasına izin veren okulun kapatılmaması için eylemler yapıldı.

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Emmanuel Macron

9 Aralık'ta Paris Adalet Bakanlığı ve Paris Polisi, okulun "Paris'te radikal İslam ve sosyal içe dönüklükle mücadele nedeniyle çocukları ve gençleri korumak amacıyla kapatıldığını" iddia eden bir açıklama yaptı. Okul yetkilileri "ayrılıkçılık" uygulandığını dile getirerek kapatma kararının iptalini talep etti. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada keyfi uygulama ile 110 öğrenciye, velilere ve okul personeline zarar verildiği duyuruldu.

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BASKI GÖRÜYORUZ

Karar hakkında açıklama yapan okul müdürü Hanan Lukili, öğrencilerin yalnızca dini semboller taşımasına izin verdikleri için onları bölücülükle suçlamanın "mantıksız" olduğunu vurguladı. Lukili, binaları ve idari işleri için güvenlik standartlarını sağlama bahanesiyle geçen Ocak ayından bu yana okulun üç kez denetlendiğine dikkat çekti: “Her ziyaretten sonra yetkililer, Paris'teki ceza mahkemesine raporlar sundu. Mesleği icra etme izni olmayan yabancı öğretmenlerin çalıştırıldığını iddia ettiler. Okulda 3 yıldan fazla süredir Fransa'da mesleklerini icra eden Cezayirli ve Tunuslu öğretmenler var. Bilgileri de yetkililere bildirildi.”

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Son beş yılda okulun devlet onaylı bir müfredat öğreterek laik akreditasyon standartlarını takip ettiğini anlatan Lukili, “Okuldaki öğrencilerin çoğu Müslüman, Paris'te herhangi bir kuruma kabul edilmeyen öğrenciler. Mağdur öğrencilerin eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olduğumuz için bu baskıya maruz kaldık” dedi.

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