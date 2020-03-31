Dünya Sosyal mesafeyi ihlal edenleri dronelar uyaracak
KORONAVİRÜS

Sosyal mesafeyi ihlal edenleri drone'lar uyaracak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler her geçen gün artırılıyor. Salgından etkilen ülkelerden Avustralya'da virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken sosyal mesafe takibinde drone kullanılacak. Polis araçlarındaki sistem drone üzerine yerleştirilerek, plaj ya da park gibi açık alanlarda kuralları ihlal edenler siren ve sözlü olarak uyarılacak.

Haber Merkezi AA
Sosyal mesafe drone'larla sağlanacak.
Sosyal mesafe drone'larla sağlanacak.

Avustralya’da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a, vaka sayısı 4 bin 514’e yükseldi. Virüsün en çok görüldüğü ve en fazla can kaybının yaşandığı Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde "makul mazeretleri" olmadan dışarı çıkanlara 6 ay hapis ve 11 bin dolar para cezası verileceği açıklandı.

Mazereti olmayan dışarı çıkmasın

Kabul edilebilir mazeretlerin neler olduğunu açıklayan NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard bunların, yiyecek veya diğer mal ve hizmetlerin temin edilmesi, egzersiz yapmak, sağlık nedenleri, iş ve okul için seyahat etmek, kan bağışlamak, kamu hizmetlerine erişmek, aile içi şiddet görenlerin destek aramaya çıkması olduğunu söyledi.

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Aile içi şiddet yüzde 75 arttı

Eyaletteki aile içi şiddet şikayetlerinin yüzde 75 oranında artış gösterdiğini hatırlatan Yeni Güney Galler Eyalet Adalet Bakanı Mark Speakman, "Hiçbir şey, aile ve ev içi şiddetine asla mazeret olamaz, koronavirüs salgını da kesinlikle bir mazeret olamaz. Mağdurları destekleyen gerekli hizmetleri hızlandıracağız ve sorumluları cezalandırmak için failleri takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Drone'la mesafe takibi

  • Virüsten iki kişinin hayatını kaybettiği vaka sayınında 355’e çıktığı Batı Avustralya eyaletinde Kovid-19’un halka açık alanlardan yayılmasını önlemek amacıyla sosyal mesafe kurallarının drone yardımıyla denetleneceği duyuruldu. Polis araçlarındaki sistem drone üzerine yerleştirilerek, plaj veya park gibi açık alanlarda kuralları ihlal edenler siren ve sözlü olarak uyarılacak.

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Kurallara uymayanlara ağır ceza

Avustralya genelinde, sağlık ihtiyaçları, egzersiz, işe veya okula gitmek, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini haricinde evden çıkılmasını yasaklayan kurallar yürürlükte bulunuyor. Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında iki kişiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmış durumda.

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