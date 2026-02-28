Yeni Şafak
Soykırım unutulmasın: Gazze'de can kaybı 72 bin 95'e yükseldi

15:5828/02/2026, Cumartesi
AA
Gazze'de acı dinmiyor
Bu sabah saatlerinde ABD ile birlikte İran'a saldırı başlatan soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72 bin 95'e ulaştı.

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 95'e ulaştı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını çeşitli bahanelerle sürdürüyor.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

9 kişi daha hayatını kaybetti


Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 9 ölü ve 19 yaralı getirildiği kaydedildi.


Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 628 kişinin öldürüldüğü, 1686 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 735 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

Can kaybı 72 bini geçti


İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 95'e, yaralı sayısının 171 bin 784'e yükseldiği bildirildi.


Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.



