Soykırım unutulmasın: Gazze'de can kaybı 72 bin 95'e yükseldi

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 95'e ulaştı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını çeşitli bahanelerle sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.