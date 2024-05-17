Soykırıma desteğe yüreğim el vermiyor

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma maddi, askeri ve siyasi olarak en büyük desteği veren ABD’de, Başkan Joe Biden yönetimine tepkiler çığ gibi büyüyor. Haftalardır devam eden protestolar hayatı durma noktasına getirirken, Biden yönetiminin içinde de çözülmeler birbiri ardına geliyor. Son olarak ABD İçişleri Bakanlığı Personel Şefi’nin özel asistanı Lily Greenberg Call, sosyal medya hesabından paylaştığı mektupla istifa ettiğini açıkladı. 7 Ekim sonrası Biden yönetiminden istifa eden ilk Yahudi olan Call, “Biden’ın soykırıma verdiği korkunç desteğe hizmet etmeye yüreğim daha fazla elvermiyor” sözleriyle kararını duyurdu.





İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLENİYOR

Call, hayatının ABD ve İsrail’deki Yahudi toplumları içinde geçtiğini belirterek, 7 Ekim olayı nedeniyle milyonlarca masum Filistinliye yönelik yerinden etme, açlık ve etnik temizlik şeklinde toplu cezalandırma ile karşılık verilmesini eleştirdi. Avrupa’daki antisemitizmden kaçan Yahudi bir ailenin çocuğu olduğunu vurgulayan Call, Biden tarafından atandığı görevi için gurur duyduğunu belirterek, “Ancak insanlığa karşı işlenen bir suçu durdurmak için kullanamayacaksak bir güce sahip olmanın ne anlamı var diye son 8 ayda kendimi bir çok defa sorguladım” ifadelerini kullandı. “İsrail’in Filistinlilere yönelik süren saldırıları, ne İsrail’de ne de ABD’de Yahudileri daha güvenli kılıyor” diye yazan Call, ABD silahları ve desteği olmadan İsrail’in uluslararası hukuk ihlallerinin hiçbirini yapamayacağına işaret etti.





BIDEN'IN ELİNDE KAN VAR

“Başkan Biden’ın elinde masum insanların kanı var” diyen Yahudi kadın, “ABD uzun süredir, İsrail’in savaş suçları işlemesine, apartheid ve işgal statükolarının devamına olanak sağladı” sözleriyle Biden’ın kalıcı bir barış çağrısı yapmak için elinde güç bulunduğuna dikkati çekti. İçişleri Bakanlığı'nda kendisini bireysel olarak destekleyen birçok meslektaşının bulunduğunu aktaran Call, “Hepinizi Filistinlilerin hayatı için tutum almaya çağırıyorum. Hepimizin geleceği buna bağlı” ifadelerini kullandı.





BUSHNELL KENDİNİ YAKMIŞTI

Bu hafta başında ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı'nda (DIA) çalışan Binbaşı Harrison Mann de, ülkesinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği "koşulsuz" destek nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuş, ABD'nin bu politikasının Gazze'de "on binlerce masum Filistinlinin öldürülmesini ve aç bırakılmasını mümkün kıldığını" vurgulamıştı. ABD Hava Kuvvetlerinde görevli 25 yaşındaki Aaron Bushnell de 24 Şubat'ta, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.





Siyonizm karşıtı profesöre FBI sorgusu

Siyonizm karşıtı İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe, ABD'nin Detroit Metropolitan Havaalanı'nda "Hamas destekçisi" olduğu iddiasıyla Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 2 saat sorguya çekildiğini belirtti. Facebook üzerinden açıklama yapan Pappe, FBI çalışanı iki kişi tarafından Detroit Metropolitan Havaalanı'na vardığında 2 saat sorgulandığını ve sorgu sırasında telefonunun elinden alındığını ifade etti.



