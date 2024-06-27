|
Dünya

Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da baskınlara başladı

Katil İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine baskın düzenlediği bildirildi.

17:34 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:34 - 27/06/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin baskınları nedeniyle Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı ve Tulkerim Mülteci Kampı'nda alarm durumu hakim.


Gerginliğin devam ettiği kentte Filistinli direnişçilerin kampların girişini kapattığı belirtildi. İsrail ordusu, haklarında arama kararı olan kişileri bulma gerekçesiyle hemen her gün Batı Şeria'daki çeşitli kentlere baskın düzenliyor.


İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenlediği Cenin kentinde, biri askeri aracı hedef alan 2 bombanın patlaması sonucu bir keskin nişancı birliği komutanının öldüğünü, 16 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada da İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kentinde yoğun olmak üzere Ramallah, Beytüllahim, Nablus ve Kudüs kentlerinde baskınlar düzenlediği belirtilmişti.


İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 430'a ulaştığı belirtilmişti.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.




#batı şeria
#israil
#Tulkerim
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İzmir LGS yüzdelik dilimleri 2024 lise taban puanları