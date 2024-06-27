Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da baskınlara başladı

Gerginliğin devam ettiği kentte Filistinli direnişçilerin kampların girişini kapattığı belirtildi. İsrail ordusu, haklarında arama kararı olan kişileri bulma gerekçesiyle hemen her gün Batı Şeria'daki çeşitli kentlere baskın düzenliyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenlediği Cenin kentinde, biri askeri aracı hedef alan 2 bombanın patlaması sonucu bir keskin nişancı birliği komutanının öldüğünü, 16 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenlediği Cenin kentinde, biri askeri aracı hedef alan 2 bombanın patlaması sonucu bir keskin nişancı birliği komutanının öldüğünü, 16 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada da İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Cenin kentinde yoğun olmak üzere Ramallah, Beytüllahim, Nablus ve Kudüs kentlerinde baskınlar düzenlediği belirtilmişti.