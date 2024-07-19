Soykırımcı İsrail olimpiyatlardan menedilsin

Avrupa Müslüman Forumu (AMF), İsrail'in, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) çağrıda bulundu. AMF tarafından, "İsrail takımının Paris'teki Olimpiyat Oyunları'na katılmasını engellemek ve çifte standartları ortaya çıkarmak" adına bugün yapılacak "Büyük Paris Yürüyüşü" öncesinde dün Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenlendi. Nelson Mandela’nın torunu Nkosi Mandela’nın moderatörlüğünü üstlendiği yürüyüşe dünyanın dört bir yanından önemli isimler katılacak.

GÜNEY AFRİKA GİBİ ÖZGÜR

Filistin’in de Güney Afrika gibi Apartheid düzenden kurtarılması ve özgürleşmesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Mandela, “Paris Olimpiyatları'nda İsrail'in men edilmesi için bütün ülkelere destek çağrısında bulunuyorum. Güney Afrika Olimpiyat Komitesi bu çağrıya destek vererek dünyaya örnek olmuştur. Tıpkı tüm dünyanın 2016’da Tokyo’daki olimpiyat oyunlarından Apartheid Güney Afrika'yı men etmesi gibi, biz de şu an İsrail’in olimpiyatlardan men edilmesini istiyoruz. Her ülkenin kendi milli olimpiyat komiteleri aracılığıyla İsrail’in men edilmesine yönelik bizlere destek vermesini istiyoruz. Sivil toplum kuruluşları Güney Afrika’nın özgürleşmesi için nasıl hareket ettiyse şimdi de Filistin’in özgürleşmesi için kamuoyu oluşturmalılar" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK YÜRÜYÜŞE DEVAM

AMF Başkanı Abdulvahid Niyazov, “Olimpiyatları bazı verilere göre 3 milyar 500 milyon kişi izleyecek. Her ülkenin kendi bayrağını dalgalandırdığı Paris Olimpiyatları'nda senelerdir masum insanları katleden İsrail’in bayrağının olmasını istemiyoruz. Olimpiyatları kurarken sporun barışın simgesi olduğunu savunanlar 'Gazze’de barış var mı' diye bir bakmaları gerekiyor. İsrail’in Paris Olimpiyatlarından men edilmesine yönelik bugün cuma namazından sonra Lozan’da bulunan olimpiyat komitesi binasının önünden Filistin’i destekleyen herkesle birlikte büyük bir yürüyüş gerçekleştireceğiz, ardından Paris’te de bu yürüyüşleri devam ettireceğiz. Filistin’de zulüm bitene ve özgür olana dek mücadelemize devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

FIFA'DAN DA MENEDİLMELİ

İngiliz gazeteci ve AMF Konseyi Üyesi Lauren Booth da şunları söyledi: “İsrail'i Paris Olimpiyat Oyunları'nda spor etkinliklerine dahil etmek, bu işgali ve zulmü legalleştirmek anlamına geliyor. İsrail’in suçlarına ilişkin mali yaptırımlar uygulanmalı, sivil hareketlerle birlikte kamuoyu baskısı da oluşturulmalı. Bizler yaptığımız etkinliklerle küresel bir tepki oluşturuyoruz." İstanbul Milletvekili Doğan Bekin de İsrail'in FIFA organizasyonlarından da menedilmesi çağrısında bulundu.











