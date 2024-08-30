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Soykırımcılar birbirine düştü: Netanyahu ile Gallant arasında 'Philadelphi' kavgası

Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Mısır ile Gazze'nin bağını koparacak ve ateşkesin önündeki en büyük engel olarak görülen Philadelphi Koridoru planı üzerinden Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sert çıktı. "Başbakanın esirleri idam etme yetkisi dahi var" diyen Gallant dışında, terör devletinin Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Mossad Direktörü David Barnea da çekincelerini dile getirdi. İşgalcilerin içine düştüğü kavgaya dair bilgiyi İsrail basınına, 'isimlerinin gizli kalması koşuluyla' iki üst düzey yetkili verdi.

18:54 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 19:00 - 30/08/2024 Cuma
AA
Binyamin Netanyahu - Yoav Gallant
Binyamin Netanyahu - Yoav Gallant

The Jerusalem Post'a isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan iki üst düzey yetkilinin verdiği göre, dün akşam Güvenlik Kabinesi'nde Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakereleri konusunda ayrışma yaşayan Netanyahu ile Gallant sözlü tartışmaya girdi.

Kabinede gerilim: "İsrail'in elini kolunu bağlar"

Toplantının başında Savunma Bakanı, kabine üyelerine hitaben yaptığı konuşmada esir takası anlaşmasının İsrail için stratejik bir dönüm noktası olduğunu savunarak, İsrail'in anlaşma müzakerelerine devam etmemesi halinde bu durumun etkilerinin esir meselesinden çok daha öteye taşınacağını ve bölgesel savaşa yol açabileceğini söyledi.

Netanyahu'nun, ordunun İsrail işgalinin sürdüğü Mısır ile Gazze sınırındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru'ndaki varlığının devam etmesini oylamaya sunmak istediğine dair planlanmamış duyurusu kabine üyeleri arasında gerilime yol açtı.

Başbakan'ın duyurusuna karşı çıkan Gallant, Philadelphi Koridoru'nda kalma yönünde resmi bir karar almanın esir takası müzakerelerinde "İsrail'in elini kolunu bağlayacağını" öne sürdü.

"Netanyahu'nun esirleri idam etme yetkisi dahi var"

Üst düzey bir İsrailli yetkili, Netanyahu'nun konuyu oylamaya sunma niyetini açıklamasının ardından Gallant'ın,
"Başbakanın her kararı oylamaya sunma yetkisi, hatta esirleri idam etme yetkisi dahi var."
dediğini söyledi.
Gallant,
"Philadelphi Koridoru'nda kalmak veya esir takası yapmak"
seçeneklerinden birinin tercih edilmesi gerektiğini ve iki seçeneğe birlikte ulaşılmayacağını kaydetti.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Mossad Direktörü David Barnea da oylama öncesinde çekincelerini dile getirdi.

Halevi, ordunun Philadelphi Koridoru'ndaki varlığının devam etmesi yönündeki bir resmi kararın esirlerle ilgili durumu daha da karmaşık hale getireceğini ifade etti.

İkili arasında gerilim uzun zamandır sürüyor

Netanyahu ile Gallant, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan dolaylı müzakerelerin önündeki engellerden biri olarak görülen, İsrail işgalinin sürdüğü Mısır ile Gazze sınırındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru konusunda uzun süredir ayrışma yaşıyor.

Savunma Bakanı Gallant, 27 Ağustos'ta İsrail'in koridorda
"bulunması ila bulunmamasının güvenlik engeli oluşturmadığını"
belirtirken, Başbakan,
"Philadelphi Koridoru'yla ilgili talebimizden geri adım atmayacağız. (Yahudi) ölse de vazgeçmez."
demişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Netanyahu'nun anlaşma teklifine eklediği maddelerin uzlaşıyı zora soktuğu aktarılıyor.

Netanyahu'nun Mısır-Gazze sınır hattındaki "Philadelphi Koridoru'nda" İsrail'in kontrolünü şart koşan maddeyi anlaşmaya eklemesinin görüşmeleri tıkadığı kaydediliyor. Netanyahu, söz konusu maddede geri adım atmayacağının altını çizmişti.




#İsrail
#Binyamin Netanyahu
#Yoav Gallant
#Philadelphi Koridoru
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