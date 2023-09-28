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Sözde Dağlık Karabağ rejimi lağvediliyor

Ayrılıkçı Ermenilerin Karabağ'da kağıt üstünde kurduğu ve dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ rejiminin liderliğini yapan Samvel Şahmaranyan, 'sözde cumhuriyetin' varlığının 1 Ocak 2024'ten itibaren sona ermesini öngören kararnameyi imzaladı. Kararname yılbaşından önce bütün sözde kurumların tasviye edilmesini emrediyor.

Seren Som
10:20 . 28/09/2023 الخميس
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Azerbaycan'ın 19 Eylül'de Karabağ'da başlattığı ve bir günde zafere ulaştığı antiterör operasyonunun ardından 30 yıldan fazla bir süredir Karabağ'ı işgal eden ayrılıkçı Ermeniler bölgeden ayrılıyor.

Zaferin ardından Karabağ'ın her noktasına Azerbaycan bayrakları dikilirken, ayrılıkçı Ermenilerin sözde liderinden bir son dakika haberi geldi.

Karabağ'ın işgalinden sonra 2 Eylül 1991'de ilan edilen, kağıt üstünde kurulan ve hiçbir ülke tarafından tanınmayan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri Samvel Şahmaranyan, varlığıklarının 1 Ocak 2024'ten itibaren sona ermesini öngören kararnameyi imzaladı.

Kararname yılbaşından önce bütün sözde kurumların tasviye edilmesini emrediyor.

Kararnamede, bölgedeki Ermenilerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sunduğu yeniden entegrasyon koşullarına uygun olarak Karabağ'da kalma veya ayrılma konusunda bağımsız ve bireysel karar vereceği kaydedildi.


65 binden fazla bölge sakini Ermenistan'a gitti

Ermenistan hükümetinin bu sabah paylaştığı son verilere göre, şimdiye dek 65 bin 36 kişi Ermenistan topraklarına geçiş yaptı. Bölgede yaklaşık 120 bin Ermeni vatandaşının yaşadığı belirtiliyor.

Böylece Dağlık Karabağ'daki Ermeni sakinlerin yarısından fazlası Ermenistan'a taşınmış oldu.


Vardanyan yakalandı

Dağlık Karabağ'daki uluslararası kamuoyunda tanınmayan ayrılıkçı hükümetin eski lideri Rus-Ermeni milyarder Ruben Vardanyan, Ermenistan'a geçmek isterken Azerbaycan güçlerince yakalandı.

Ayrılıkçı Artsakh Cumhuriyeti'ne Kasım 2022-Şubat 2023 tarihleri arasında başkanlık eden milyarder bankacı Ruben Vardanyan'ın gözaltına alındığını eşi Veronika Zonabend duyurdu.

Telegram üzerinden bir açıklama yapan Zonabend, eşinin dün Karabağ'daki diğer Ermenilerle birlikte Ermenistan'a geçmek isterken gözaltına alındığını söyledi.

  • Azerbaycan sınır muhafaza birimi de konuyla ilgili açıklamasında Vardanyan'ın başkent Bakü'ye gönderildiğini ve devlet kurumlarına teslim edildiğini açıkladı.

Geçen 3 yılda bölgedeki silahlı gruplar anlaşmaya uymadı

Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, uluslararası hukuk ve tüm anlaşmalara göre Azerbaycan'ın sayılan Karabağ'ı katliamlar yaparak işgal etti.

10 Aralık 1991'de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı referandum sonucu gerekçe gösterilerek, 6 Ocak 1992'de de sözde bağımsızlık ilan edildi.

Ermenistan dahil hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş, Karabağ'daki sözde yönetimi tanımadı.

Azerbaycan'ın 2020'de başlattığı ve 44 gün süren Vatan Savaşı sonunda Ermenistan yenilgisini onayladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye göre Ermenistan silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etti.

Geçen 3 yılda bölgedeki silahlı gruplar anlaşmaya uymayınca Azerbaycan, bölgenin silahsızlandırılması ve sözde yönetimin kendini feshetmesi için 19 Eylül 2023'te lokal antiterör operasyonu düzenledi.

24 saat süren operasyon sonucu Ermeniler silah bırakmak zorunda kaldı.

Bakü yönetimi, entegrasyon sürecinin başarıyla yürütülebilmesi için sözde yönetimin kendini feshetmesini istiyordu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinde İran nasıl adım atacak?
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ krizinde İran nasıl adım atacak?

Ermenistan ordusunun ve Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan'a karşı provokasyonlarını son aylarda artırması tansiyonu yükseltti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını bildirdi. Rusya tarafından yapılan açıklamada da, "Çatışmalara Rus barış gücü müdahale etmeyecektir" denildi. Azerbaycan'ın özellikle 2020'de zafere ulaşmasının ardından rahatsızlığını gizleyemeyen güney komşusu İran ise, geride kalan üç yılda sınıra ordu yığıp tatbikatlar yaptı, Bakü yönetimi ve Türkiye'ye tehditler savurdu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan son olarak Tahran yönetiminin İran ve Ermenistan'ı birbirine bağlayan tarihi güzergahın kapatılmasına ya da sınırlanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Peki bu süreçte İran ne yapacak?



#Dağlık Karabağ
#Azerbaycan
#Ermenistan
#Samvel Şahmaranyan
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