Sözde Dağlık Karabağ rejimi lağvediliyor

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Azerbaycan'ın 19 Eylül'de Karabağ'da başlattığı ve bir günde zafere ulaştığı antiterör operasyonunun ardından 30 yıldan fazla bir süredir Karabağ'ı işgal eden ayrılıkçı Ermeniler bölgeden ayrılıyor.
Zaferin ardından Karabağ'ın her noktasına Azerbaycan bayrakları dikilirken, ayrılıkçı Ermenilerin sözde liderinden bir son dakika haberi geldi.
Karabağ'ın işgalinden sonra 2 Eylül 1991'de ilan edilen, kağıt üstünde kurulan ve hiçbir ülke tarafından tanınmayan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri Samvel Şahmaranyan, varlığıklarının 1 Ocak 2024'ten itibaren sona ermesini öngören kararnameyi imzaladı.
Kararname yılbaşından önce bütün sözde kurumların tasviye edilmesini emrediyor.
Kararnamede, bölgedeki Ermenilerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sunduğu yeniden entegrasyon koşullarına uygun olarak Karabağ'da kalma veya ayrılma konusunda bağımsız ve bireysel karar vereceği kaydedildi.
65 binden fazla bölge sakini Ermenistan'a gitti
Ermenistan hükümetinin bu sabah paylaştığı son verilere göre, şimdiye dek 65 bin 36 kişi Ermenistan topraklarına geçiş yaptı. Bölgede yaklaşık 120 bin Ermeni vatandaşının yaşadığı belirtiliyor.
Böylece Dağlık Karabağ'daki Ermeni sakinlerin yarısından fazlası Ermenistan'a taşınmış oldu.
Vardanyan yakalandı
Dağlık Karabağ'daki uluslararası kamuoyunda tanınmayan ayrılıkçı hükümetin eski lideri Rus-Ermeni milyarder Ruben Vardanyan, Ermenistan'a geçmek isterken Azerbaycan güçlerince yakalandı.
Ayrılıkçı Artsakh Cumhuriyeti'ne Kasım 2022-Şubat 2023 tarihleri arasında başkanlık eden milyarder bankacı Ruben Vardanyan'ın gözaltına alındığını eşi Veronika Zonabend duyurdu.
Telegram üzerinden bir açıklama yapan Zonabend, eşinin dün Karabağ'daki diğer Ermenilerle birlikte Ermenistan'a geçmek isterken gözaltına alındığını söyledi.
- Azerbaycan sınır muhafaza birimi de konuyla ilgili açıklamasında Vardanyan'ın başkent Bakü'ye gönderildiğini ve devlet kurumlarına teslim edildiğini açıkladı.
Geçen 3 yılda bölgedeki silahlı gruplar anlaşmaya uymadı
Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, uluslararası hukuk ve tüm anlaşmalara göre Azerbaycan'ın sayılan Karabağ'ı katliamlar yaparak işgal etti.
10 Aralık 1991'de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı referandum sonucu gerekçe gösterilerek, 6 Ocak 1992'de de sözde bağımsızlık ilan edildi.
Ermenistan dahil hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş, Karabağ'daki sözde yönetimi tanımadı.
Azerbaycan'ın 2020'de başlattığı ve 44 gün süren Vatan Savaşı sonunda Ermenistan yenilgisini onayladı.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye göre Ermenistan silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etti.
Geçen 3 yılda bölgedeki silahlı gruplar anlaşmaya uymayınca Azerbaycan, bölgenin silahsızlandırılması ve sözde yönetimin kendini feshetmesi için 19 Eylül 2023'te lokal antiterör operasyonu düzenledi.
24 saat süren operasyon sonucu Ermeniler silah bırakmak zorunda kaldı.
Bakü yönetimi, entegrasyon sürecinin başarıyla yürütülebilmesi için sözde yönetimin kendini feshetmesini istiyordu.