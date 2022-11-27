Dünya SpaceX uzaya 4 ton ağırlığında kargo gönderdi
AVRUPA

SpaceX uzaya 4 ton ağırlığında kargo gönderdi

SpaceX uzaya kargo taşıyan Dragon kapsülünü Falcon 9 roketi ile fırlattı. CRS-26 görevi kapsamındaki son fırlatmanın 22 Kasım’da gerçekleştirilmesi planlanmış, ancak fırlatma olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

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Haber Merkezi İHA
SpaceX uzaya 4 ton ağırlığında kargo gönderdi
SpaceX uzaya 4 ton ağırlığında kargo gönderdi

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX uzaya kargo taşıyan Dragon kapsülünü Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlattı.
Firmanın 26. Ticari İkmal Hizmetleri görevi CRS-26 kapsamında Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden yapılan kalkış, başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 ton gıda ve deney malzemesi taşıyan Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Harmony modülüne yanaşacağı açıklanırken, kapsülde bulunan domates tohumları ve tıbbi görüntüleme cihazları da dahil yükleri istasyonda görevli astronotların boşaltacağı öğrenildi.


CRS-26 görevinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması halinde, yeniden kullanılabilen Dragon kapsülünün içindeki yüklerle istasyondan ayrılarak Ocak ayı başında paraşütle Florida kıyılarında denize inmesi bekleniyor.

CRS-26 görevi kapsamındaki son fırlatmanın 22 Kasım’da gerçekleştirilmesi planlanmış, ancak fırlatma olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

SpaceX roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacak
FOTOĞRAF 8
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Şubat 2015te fırlatılan Falcon 9 görevinin ardından yakıtı bittiğinden bu yana kontrolden çıkmış bir şekilde ilerliyor.
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4 tonluk roketin önümüzdeki haftalarda Aya 2,58 kmsn hızla çarpması beklenirken tarih olarak 4 Mart 2022 işaret ediliyor.
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Falcon 9un hareketleri gökbilimci Bill Gray tarafından izleniyor.
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Gray, 4 Mart 2022de gerçekleşeceği sonucuna vardığını ancak tam kapsamlı araştırma ve veri toplama için diğer gözlemcilere yardımcı olma çağrısında bulunduğunu açıkladı.
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Independentta yer alan habere göre, roketin yörüngesini etkileyebilecek bir dizi faktör olduğundan, çarpmanın tam yeri hala bilinmiyor.
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Olasılıklara göre Falcon 9 roketinin Aya çarpması, Dünya için herhangi bir sorun teşkil etmiyor.
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Çarpışmanın Dünyadan fark edilmesinin şu an için de çok mümkün olması beklenmiyor.
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SpaceX roketi kontrolden çıktı: Aya çarpacak
SpaceX roketi kontrolden çıktı: Ay'a çarpacak
Bilim insanları, yaklaşık yedi yıl önce fırlatılan bir SpaceX roketinin Ay ile çarpışma aşamasında olduğu konusunda uzmanları uyardı.


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