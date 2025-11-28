Yeni Şafak
Sri Lanka'da sel faciası: Bilanço artıyor, can kaybı 56'ya çıktı

Sri Lanka'da sel faciası: Bilanço artıyor, can kaybı 56'ya çıktı

09:44 28/11/2025, Cuma
AA
Sri Lanka'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 56'ya çıktı
Sri Lanka'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 56'ya çıktı

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 56'ya çıktı. 600'ü aşkın evin yanı sıra tarım arazileri ile yolları su basan ülkede okullar ve devlet daireleri kapatıldı.

Ülkede geçen haftadan bu yana devam eden yağışların dün şiddetlenmesiyle yol açtığı afetlerde can ve mal kayıpları oldu.

Sri Lanka Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamaya göre felaketlerde ölenlerin sayısı 56'yı bulurken 21 kişiden hala haber alınamıyor.

Ülkede 600'den fazla sayıda ev, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı. Öte yandan hükümet, tüm devlet daireleri ve okulların kapatıldığını duyurdu.

Yetkililer, dağlık bölgelerde kaya ve ağaçların raylara düşmesi sonucu bazı tren seferlerinin durdurulduğunu, bazı hatların ise sel nedeniyle su altında kaldığını bildirdi.



