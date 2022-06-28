Dünya Sri Lankada yakıt satışları durduruldu
ASYA

Sri Lanka’da yakıt satışları durduruldu

Sri Lanka tarihin en büyük ekonomik kriziyle uğraşırken, akaryakıt stoklarının hızla tükendiği Sri Lanka’da hükümet tıbbi hizmetler, ulaşım ve gıda taşımacılığı dışında özel araçlar için yakıt satışını yasakladı.

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Haber Merkezi İHA
Sri Lanka’da yakıt satışları durduruldu
Sri Lanka’da yakıt satışları durduruldu

Sri Lanka, temel hizmetler dışında yakıt satışının 10 Temmuz’a kadar durdurulduğunu duyurdu.

Ülkede 1 günlük yakıtın kaldığı bildirilirken, yakıt yasağının 10 Temmuz’a kadar süreceği bildirildi.

Sri Lanka Hükümet Sözcüsü Bandula Gunewardena, Sri Lanka’nın tarihinde hiç bu kadar şiddetli bir ekonomik krizle karşılaşmadığını söyleyerek, "Bu gece yarısından itibaren, sağlık sektörü gibi temel hizmetler haricindekilere yakıt satışı olmayacak. Elimizdeki küçük rezervi korumak istiyoruz" ifadesini kullandı.
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, bu ayın başlarında ülkenin gıda, yakıt ve gübre gibi temel ihtiyaç maddelerini ödemek için önümüzdeki altı ay içinde en az 5 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söylemişti.

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