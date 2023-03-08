Stoltenberg: Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizma sürecinin tekrar aktif hale gelmesi sağlanmalı

"Bu en önemli önceliğimiz ve ilerleme kaydediyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Hiçbir NATO müttefiki bu kadar çok terör saldırısına maruz kalmadı. İsveç'in yeni terör yasasını çıkararak ve Ankara ile işbirliğini güçlendirerek PKK da dahil olmak üzere terörle mücadelede hızlanmasını memnuniyetle karşılıyorum."