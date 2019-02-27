Dünya Stratejik adayı boşalt
AVRUPA

Stratejik adayı boşalt

Uluslararası Adalet Divanı, İngiltere’nin Hint Okyanusu’ndaki Chagos Takımadaları’nın kontrolünü “acilen” bırakması çağrısında bulunarak, adaların Mauritius’tan koparılışının yasal olmadığına karar verdi. ABD’nin en büyük askeri üslerinden Diego Garcia da, takımadaların bir parçası.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Chagos Adaları, Afrika’nın doğu kıyılarına yaklaşık 3 bin 200 km mesafede, Hint Okyanusu’na kritik bir konumda bulunuyor.
Chagos Adaları, Afrika’nın doğu kıyılarına yaklaşık 3 bin 200 km mesafede, Hint Okyanusu’na kritik bir konumda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) başlıca yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, İngiltere’nin Hint Okyanusu’ndaki Chagos Takımadaları’nın kontrolünü “acilen” bırakması gerektiğine ve adaların Mauritius’tan koparılışının yasal olmadığına karar verdi.

Ancak Lahey’deki mahkemenin kararı yasal olarak bağlayıcı değil. Adalet Divanı’nın tavsiye niteliğindeki hükmüne, İngitere Dışişleri Bakanlığı’ndan henüz bir tepki gelmedi.

BM ÜYELERİNE ÇAĞRI

Yargıç Abdulqawi Ahmed Yusuf, adalardaki İngiliz hakimiyetinin “kanunsuz bir eylem” olduğunu belirtti ve İngiltere’nin bu adalardaki kontrolünü mümkün olduğunca hızla sonlandırma zorunluluğu altında olduğunu söyledi. Divan yargıçları, tüm BM üyesi ülkelerin Mauritius’un bağımsızlığının tamamlanması için iş birliği yapmak zorunda olduğunu hatırlatarak, buna adalarda askeri üssü bulunan ABD’nin de dahil olduğunu ifade etti.

Üs için ABD’ye izin

Eski bir İngiliz sömürgesi olan ada ülkesi Mauritius, bağımsızlık karşılığı 1965 yılında Chagos Takımadaları’nı bırakmaya zorlandığını iddia ediyordu. Mauritius 1968 yılında bağımsızlığını kazandı. İngiltere hükümeti adaların kontrolünü aldıktan sonra tüm yerel nüfusu adalardan tahliye etmiş, ardından en büyük adalardan biri olan Diego Garcia da ABD’nin askeri üs açmasına izin vermişti.

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