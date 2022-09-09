Suç şebekesi lideri Vardaryan'ın yaptırımlardan kaçmak için Rus vatandaşlığından çıkmasına tepki: Batı yaptırım listesine almalıdır

Servetini “para aklama ve yasa dışı silah ve uyuşturucu ticaretinden” edindiği konuşulan Ermeni asıllı Rus iş adamı Vardanyan, Batı yaptırımlarına karşı Rus vatandaşlığından çıkıp, Karabağ'da Rus unsurların kontrolündeki bölgeye yerleşti.

Vardanyan’ın Rus vatandaşlığından çıkması kamuoyunda Batının yaptırımlarından kaçma girişimi olarak değerlendirildi.

"NEDEN YAPTIRIM LİSTESİNDE DEĞİL?"

Vardanyan'ın Batının yaptırım listesinde bulunmaması tepkilere neden oldu. Bazı uzmanlar “Karabağ'da barış güçlerinin kontrolündeki bölgeye yerleştiğini açıklayan suç şebekesi lideri Vardaryan neden Batının yaptırım listesinde değil?” sorusunu yöneltti.

PUTİN'E YAKIN İSİMLERDEN ELEŞTİRİ

Rus unsurların kontrolünde olduğu bölgeye yerleştiğini açıklayan Vardaryan’ın “kararını bağımsız şekilde verdiği, paralarını Karabağ'daki Ermenilerin refah durumunu iyileştirmek için harcayacağı ve bunun için de bir vakıf kurduğu” şeklindeki ifadeleri Putin'e yakın isimler tarafından da inandırıcı bulunmadı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden siyaset bilimi uzmanı Sergey Markov, Facebook hesabından Vardanyan'ı Rus vatandaşlığından çıktığı için eleştirdi ve onun bu adımı Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kurtulmak için attığını yazdı.

"RUSYA'DAN KAÇIŞI KAHRAMANLIK OLARAK LANSE EDİLİYOR"

Markov, Vardanyan'ın milyarlarını Rusya'da kazandığını, kazandıklarından Avrupa ve Amerika'ya da çok şey götürdüğünü ifade ederek, "Vardanyan şimdi Rusya'ya karşı yaptırımlar nedeniyle parasını ve gayrimenkulünü kaybedebilir. Şimdi en zarif kumarını oynuyor ve Karabağ halkı için kendini feda ettiğini iddia ediyor. Karabağ'a taşınıyor, aynı zamanda Rus vatandaşlığından feragat ediyor ve böylece Rus karşıtı yaptırımlardan kurtuluyor. ABD ve AB'nin kendisine karşı yaptırım uygulamamasını sağlamak için ABD ve Fransa'yı Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ihtilaf konusundaki tutumlarından dolayı övüyor. Ne kadar esnek bir zihin ve esnek ahlaki ilkeler. Vardanyan'ın kendisine her şeyi veren Rusya'dan kaçışı bir kahramanlık olarak lanse ediliyor. Daha nicelerinin Vardanyan'ın yolunu izleyeceğini ve yurt dışındaki milyarlarını kurtarmak için Rus vatandaşlığından vazgeçmek gibi kahramanca sebepler bulacaklarından eminim." açıklamasında bulundu.

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Vardanyan'ın hamlesi Azerbaycan yönetimi tarafından da tepkiyle karşılandı. Azerbaycan yönetimi bu eylemleri 'iki yüzlülük' olarak tanımladı.

VARDANYAN'IN GEÇMİŞİ

Karabağ'a Ermenilere yardıma geldiğini öne süren Vardanyan'ın geçmişine göz atıldığında birikimini kara para aklama ve yasa dışı silah ve uyuşturucu ticaretinden edindiği anlaşılıyor.

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesinin (OCCRP) Mart 2019 tarihli raporunda Rusya'da yaşayan Ermeni oligarkların faaliyetinden ve oluşturdukları şebekeden de bahsediliyor. Raporda, bu şebekenin Rusya'da kara para aklama faaliyeti ile uğraştıkları ve kendilerine ait banka aracılığıyla ülkeden 9 milyar dolar çıkardıkları anlatılıyor. "Troyka para aklama makinesi" olarak nitelendirilen şebeke, yolsuzluğa karışan Rus oligark ve politikacılar için kara para aklama, vergi kaçırma, varlıklarını yurt dışında saklama gibi faaliyetlerde bulunmakla suçlanıyor. Milyarder Vardanyan ise bu şebekenin kilit figürlerinden biri olarak gösteriliyor.

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Kara para aklama, uyuşturucu ve yasa dışı silah ticaretiyle uğraşan Vardanyan'ın faaliyetinin bir kısmını bir zamanlar Ermeni işgali altında bulunan Karabağ'da gerçekleştirdiği belirtiliyor.