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Dünya Sudan El-Cezirenin Hartum ofisini kapattı
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AFRİKA

Sudan El-Cezire’nin Hartum ofisini kapattı

Sudan El-Cezire’nin Hartum ofisini kapattı

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, Katar merkezli El-Cezire Televizyonu’nun Hartum ofisini kapattı. Kanal tarafından yapılan açıklamada, ofisi kapatma kararının gazetecilerin çalışma izinlerinin geri çekilmesini de kapsadığı ifade edildi.

Haber Merkezi IHA
Bir grup askerin Hartum’daki El-Cezire ofisindeki cihazlara el koydu.
Bir grup askerin Hartum’daki El-Cezire ofisindeki cihazlara el koydu.

Hartum’daki El-Cezire Ofisinin Müdürü, Sudan Askeri Geçiş Konseyinin gerekçe göstermeden El-Cezire’nin ofisini kapatma kararı aldığını söyledi. Yerel kaynaklar, bir grup askerin Hartum’daki El-Cezire ofisine geldiğini ve ofiste bulunan cihaz ve malzemelere el koyduğu ifade etti.

El-Cezire Televizyonu, Sudan Askeri Geçiş Konseyinin kapatma kararını kınayarak, Sudan haberlerinin takibine devam edileceğini açıkladı. Kanal tarafından yapılan açıklamada, ofisi kapatma kararının gazetecilerin çalışma izinlerinin geri çekilmesini de kapsadığı ifade edildi.

Hartum’daki ofisin müdürü Al-Musallami Al-Kabbashi konuya ilişkin açıklamasında, “Bize, askeri konseyin El-Cezire’nin ofisinin kapatılmasına ve lisansın geri alınmasına karar verdiklerini söylediler” ifadelerini kullandı.

Sudan’da Devlet Başkanı ’in askeri darbe ile görevden alınmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu.

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