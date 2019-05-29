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Dünya Sudan greve gitti
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AFRİKA

Sudan greve gitti

Sudan’da yönetimi sivillere devretmesi için askeri konseye baskı amacıyla bazı gruplar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla genel greve gidildi. Pek çok sektörde greve katılım sağlandığı görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sudan’da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Sudan’da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Doğu Afrika ülkesi Sudan’da, aylardır süren rejim karşıtı protestolara liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin (ÖDBG) çağrısıyla yönetimi sivillere teslim etmesi için Askeri Geçiş Konseyine (AGK) baskı amacıyla iki günlük genel grev başlatıldı.

Bankalar, telekomünikasyon şirketleri, limanlar, hava yolu çalışanları, pilotlar, ülkenin doğusu ve güneyindeki petrol ve maden şirketleri sabah saatleri itibarıyla grev çağrısına uydu.

GEÇİŞ SÜRECİ ÇIKMAZI

Sudan Meslek Odaları (SPA) da sağlık, mühendislik, su, elektrik, petrol, demir yolları, limanlar, toplu taşıma sektörleri ile fabrikaların greve katılacağını bildirmişti.

Sudan’da geçiş sürecindeki yönetimi belirlemek üzere bir ayı aşkın süredir müzakereler yürüten AGK ile protestocuların sözcüsü konumundaki ÖDBG arasında yeni otoritedeki temsil oranı konusundaki ihtilaf sürüyor. Her iki taraf da üye sayısında çoğunluğa sahip olmak istiyor.

  • Havaalanında kuyruk oluştu
  • Pilotların greve gitmesiyle Hartum Uluslararası Havalimanı yolcu salonunda uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan, Sudan Doktorlar Komitesi, acil, yoğun bakım servisleri, diyaliz merkezleri ve küçük yerleşim birimlerindeki sağlık merkezleri dışında sağlık çalışanlarının greve gittiğini duyurdu. Nöbetçi eczaneler dışında 48 saat boyunca eczaneler de hizmet vermeyecek.

Binlerce Sudanlı ordu karargahına doğru ilerliyor
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Binlerce Sudanlı ordu karargahına doğru ilerliyor
Sudan'da, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.


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