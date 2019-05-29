Sudan greve gitti

Doğu Afrika ülkesi Sudan’da, aylardır süren rejim karşıtı protestolara liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin (ÖDBG) çağrısıyla yönetimi sivillere teslim etmesi için Askeri Geçiş Konseyine (AGK) baskı amacıyla iki günlük genel grev başlatıldı.

Bankalar, telekomünikasyon şirketleri, limanlar, hava yolu çalışanları, pilotlar, ülkenin doğusu ve güneyindeki petrol ve maden şirketleri sabah saatleri itibarıyla grev çağrısına uydu.

GEÇİŞ SÜRECİ ÇIKMAZI

Sudan Meslek Odaları (SPA) da sağlık, mühendislik, su, elektrik, petrol, demir yolları, limanlar, toplu taşıma sektörleri ile fabrikaların greve katılacağını bildirmişti.

Sudan’da geçiş sürecindeki yönetimi belirlemek üzere bir ayı aşkın süredir müzakereler yürüten AGK ile protestocuların sözcüsü konumundaki ÖDBG arasında yeni otoritedeki temsil oranı konusundaki ihtilaf sürüyor. Her iki taraf da üye sayısında çoğunluğa sahip olmak istiyor.