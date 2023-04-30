Sudan'da barış umudu azalıyor.

Ateşkese rağmen cumartesi günü de hava, tank ve top ateşi Hartum’un bazı kesimlerinde devam etti ve iki rakip general arasındaki daha geniş kapsamlı bir diyalog ihtimalini azalttı. “Sudan’ı yok etmek istemiyoruz” diyen Hemedti, şiddetten General Burhan’ı sorumlu tuttu. Hemedti, General Burhan ile kişisel bir sorunu olmadığını ve kitlesel sokak gösterilerinin ardından ordu ve RSF tarafından 2019’da devrilen eski Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’e sadık olanları hükümete getirdiği için bir hain olarak gördüğünü belirtti. 15 Nisan’dan bu yana süren çatışmalarda şu ana dek en az 411’i sivil olmak üzere 512 kişi öldü ve 2 binin üzerinde sivil olmak üzere 4 bin 193 kişi yaralandı.