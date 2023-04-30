Sudan'da barış umudu azalıyor.
Sudan’da, orduyla karşı savaşan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) komutanı General Mohamed Hamdan Dagalo, orduyla görüşme yapma şartının öncelikle ateşkes sağlanması olduğunu söyledi. Hemedti lakaplı Dagalo, savaşçılarının üç günlük ateşkes uzatıldığından bu yana “durmaksızın” bombalandığını belirterek, “Çatışmalara son verin, sonra müzakere edebiliriz” şeklinde konuştu. Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah el Burhan, Güney Sudan’da yapılacak yüz yüze görüşmeleri koşullu olarak kabul etmişti. Komşu ülkeler, ABD, İngiltere ve BM’nin yoğun diplomatik girişimlerinin ardından Perşembe gecesi uzatılmıştı.
Sudan’ı yok etmek istemiyoruz
Ateşkese rağmen cumartesi günü de hava, tank ve top ateşi Hartum’un bazı kesimlerinde devam etti ve iki rakip general arasındaki daha geniş kapsamlı bir diyalog ihtimalini azalttı. “Sudan’ı yok etmek istemiyoruz” diyen Hemedti, şiddetten General Burhan’ı sorumlu tuttu. Hemedti, General Burhan ile kişisel bir sorunu olmadığını ve kitlesel sokak gösterilerinin ardından ordu ve RSF tarafından 2019’da devrilen eski Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’e sadık olanları hükümete getirdiği için bir hain olarak gördüğünü belirtti. 15 Nisan’dan bu yana süren çatışmalarda şu ana dek en az 411’i sivil olmak üzere 512 kişi öldü ve 2 binin üzerinde sivil olmak üzere 4 bin 193 kişi yaralandı.
İngiltere'den tahliye rezaleti
Birçok ülke, çatışmaların sürdüğü Sudan’dan vatandaşlarının tahliyesini tamamlarken, İngiltere’nin tahliye operasyonu fiyaskoya dönüştü. Ani bir duyuruyla ülkedeki İngiliz vatandaşlarına dün öğlen kalkacak son tahliye uçağına yetişmeleri gerektiği söylenirken, birçok İngiliz Hartum’daki çatışmalar ve barikatlar nedeniyle evlerinden dışarı dahi çıkamadı. Daha önce de İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) bağlı 20 doktorun, İngiltere’de çalışma iznine sahip olmalarına rağmen İngiliz vatandaşı olmadıkları için tahliye talepleri reddedilmişti. Ülkede kalan vatandaşların akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İngiltere’nin ateşkesin ardından da tahliyeleri sürdürmeye çalışacağını, ancak bunu yapabileceklerinin garantisi olmadığının altını çizdi.