Dünya Sudanda eğitime süresiz ara verildi
AFRİKA

Sudan'da eğitime süresiz ara verildi

Sudan'da askeri yönetim, Ubeyd kentinde 4'ü öğrenci 5 göstericinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası ülke geneline yayılan öğrenci protestoları nedeniyle eğitime süresiz ara verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan göstericilerin üzerine ateş açılmıştı.
Çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan göstericilerin üzerine ateş açılmıştı.

Sudan'da askeri yönetim, Ubeyd kentinde 4'ü öğrenci 5 göstericinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası ülke geneline yayılan öğrenci protestoları nedeniyle eğitime süresiz ara verildiğini duyurdu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yer alan habere göre, Askeri Geçiş Konseyi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin ikinci bir emre kadar durdurulması kararı aldı.

Yönetim, dün de ülkenin doğusundaki Kesele eyaletinde eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Muhalif Sudan Meslek Odaları Birliği bünyesindeki Öğretmenler Komitesi de dün öğrencilerin güvenliği için sivil hükümet kurulana dek eğitime ara verilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Pazartesi günü, Kuzey Kurdufan eyaletinde başsavcılık bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesince, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i gerçek mermiyle olmak üzere 62 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Muhalefet, askeri yönetimi sorumlu tutmuştu

Muhalefet, olaydan askeri yönetimi sorumlu tutmuş, kentte ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verilmişti.

Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun cumartesi günkü raporunda, 3 Haziran'da ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini AGK'nin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü, talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin de suçlu bulunduğu belirtilmişti.

Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan lideri Ömer el-Beşir'in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan'da devrilmesinin ardından başkent Hartum'da muhalif göstericiler, ordu karargahı önünde "sivil yönetime geçilmesi" talebiyle nöbet tutmuştu.

REKLAM

Muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda muhalif kaynaklara göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

Sudan'da nihai anlaşma görüşmesi taziye nedeniyle ertelendi
DÜNYA
Sudan'da nihai anlaşma görüşmesi taziye nedeniyle ertelendi

Sudan’ın 28 Şubat’ı
DÜNYA
Sudan’ın 28 Şubat’ı

Sudan'da 3 Haziran olayları: 87 ölü
DÜNYA
Sudan'da 3 Haziran olayları: 87 ölü

BAE Sudan'dan Libya'ya asker taşıyor
DÜNYA
BAE Sudan'dan Libya'ya asker taşıyor

Sudan, Suudi Arabistan ve BAE'nin yardımlarına "dokunmadı"
DÜNYA
Sudan, Suudi Arabistan ve BAE'nin yardımlarına "dokunmadı"
Türkiyenin en uzunu

Türkiye'nin en uzunu

​1,5 saatlik yol tünel ile 45 dakikaya kadar düşecek.
Barış Koridorunatamamlayıcı rol!

'Barış Koridoru'na
tamamlayıcı rol!

Uzmanlara göre 'güvenli bölge' Türkiye için ara formül.
Sürekli renk değiştiriyor

Sürekli renk değiştiriyor

Mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.
Bahçeli'ye <br>evinde ziyaret

Bahçeli'ye
evinde ziyaret

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Ankara'da görüştü.
Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

Bor karbür üretimi anlaşmasında sona gelindi.
4. kez<br>el değiştirdi

4. kez
el değiştirdi

​DenizBank Genel Müdürü Ateş açıkladı.

İHA kullanacak

İHA kullanacak

​Belçika, düzensiz göçü önlemek için 3 İHA satın aldı.

İdlib'de 2 çocuk<br>daha katledildi

İdlib'de 2 çocuk
daha katledildi

Rejim ve Rus güçleri Kefer Ziba köyünü hedef aldı.

MİT'in yeni kalesi

MİT'in yeni kalesi

Erdoğan son teknoloji ile donatılan binayı inceledi.
Hariri meclisi toplayamıyor

Hariri meclisi toplayamıyor

​Lübnan'daki hassas dengeler bozulma tehlikesiyle karşı karşıya.
Merdiven zulmü

Merdiven zulmü

​Metrobüs durağında tehlike oluşturan eksiklik.
Anlaşma imzalandı

Anlaşma imzalandı

​İstanbul'un tanıtımı için dev seyahat sitesi ile imzalar atıldı.
Madende göçük

Madende göçük

Kurtarılan 3 işçiden biri hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.