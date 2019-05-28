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Dünya Sudanda genel grev ilan edildi
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AFRİKA

Sudan'da genel grev ilan edildi

Sudan'da genel grev ilan edildi

Sudan'da yönetimi sivillere devretmesi için askeri konseye baskı amacıyla bazı gruplar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla genel greve gidildi. Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Haber Merkezi AA
11 Nisan'da yönetime el konuldu.
11 Nisan'da yönetime el konuldu.

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, aylardır süren rejim karşıtı protestolara liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin (ÖDBG) çağrısıyla yönetimi sivillere teslim etmesi için Askeri Geçiş Konseyine (AGK) baskı amacıyla iki günlük genel grev başlatıldı.

  • Muhalif kaynaklar, görgü tanıklarının ifadesi ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülere göre, bankalar, telekomünikasyon şirketleri, limanlar, hava yolu çalışanları, pilotlar, ülkenin doğusu ve güneyindeki petrol ve maden şirketleri sabah saatleri itibarıyla grev çağrısına uydu.

Pilotların greve gitmesiyle Hartum Uluslararası Havalimanı yolcu salonunda uzun kuyruklar oluştu.

ÖDBG'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm pilotların grev çağrısına uyduğu, iç ve dış hat seferlerinde çarşamba gece yarısına kadar iş bıraktığını teyit ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Mısır'ın resmi hava yolu şirketi Egyptair da Sudan'daki gelişmeler nedeniyle bugünkü Kahire-Hartum seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Sudan Doktorlar Komitesi, acil, yoğun bakım servisleri, diyaliz merkezleri ve küçük yerleşim birimlerindeki sağlık merkezleri dışında sağlık çalışanlarının greve gittiğini duyurdu. Nöbetçi eczaneler dışında 48 saat boyunca eczaneler de hizmet vermeyecek.

İhtilaf sürüyor

Bazı kurumlarda ise görevliler bulunmasına rağmen işlerin yapılmadığı görüldü.

ÖDBG'nin bileşenlerinden, gösterilerin organizatörü Sudan Meslek Odaları (SPA) da sağlık, mühendislik, su, elektrik, petrol, demir yolları, limanlar, toplu taşıma sektörleri ile fabrikaların greve katılacağını bildirmişti.

Sudan'da geçiş sürecindeki yönetimi belirlemek üzere bir ayı aşkın süredir müzakereler yürüten AGK ile protestocuların sözcüsü konumundaki ÖDBG arasında yeni otoritedeki temsil oranı konusundaki ihtilaf sürüyor. Her iki taraf da üye sayısında çoğunluğa sahip olmak istiyor.

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Bazı muhalif siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarını bünyesinde barındıran ÖDBG, salı ve çarşamba günü kamu ve özel sektör çalışanlarına genel grev çağrısı yapmıştı.

ÖDBG'nin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan'dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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