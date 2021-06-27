Sudan’da Mossad krizi

Tel Aviv’deki siyasi kaynaklar, İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın, Hızlı Destek Güçleri Komutanı (Hamideti lakaplı) Muhammed Hamdan Daklu ile gizlice görüşmesinden dolayı, İsrail hükûmetinin, Sudan’daki Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Sudan Geçiş Hükûmeti Başkanı Abdullah Hamduk’tan öfkeli mesajlar aldığını açıkladı. Kaynaklar, Devlet Başkanı el-Burhan ve Başbakan Hamduk’un, Mossad’ın gerçekleştirdiği bu temasları, geçen yıl İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için anlaşma imzalayan Sudan yönetimine karşı bir komplo olarak gördüklerini aktardı.

ÖZEL UÇAKLA GELDİLER

Tel Aviv’deki Walla haber sitesi, İsrail diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, geçen hafta Tel Aviv’den aktarmasız gelen özel bir uçağın Hartum’a indiğini belirtti. Hava trafiğini takip eden siteler, bu uçağın eski Mossad şefi Yossi Cohen’in Sudan ve diğer ülkelere yaptığı gizli ziyaretlerde defalarca kullandığı uçakla aynı uçak olduğunu belirtiyor. Habere göre uçak bu uçuşta, Hamideti’ye bağlı generallerle ve belki bizzat Hamideti ile görüşmeler yapmak için gelen birkaç Mossad yetkilisini taşıyordu. Walla internet sitesi, İsrail ile Sudan arasında ilişkileri normalleştirme sürecinin başından bu yana Hamideti’nin, Sudan’daki özgün programını yürütmek için el-Burhan ve Hamduk’u atlatarak İsrail ile bağımsız iletişim kanalları kurmaya çalıştığını belirtti.

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Muhammed Hamdan Daklu

DEVLET BAŞKANI RAHATSIZDI

Hamideti’nin, eski Mossad şefi Yossi Cohen ile Abu Dabi’de yaptığı görüşme hakkında geçen ağustos ayında yayılan bilgiler tekrar gündeme geldi. İsrailli kaynağa göre, devlet başkanı el-Burhan’ın, İsrail eski başbakanı Binyamin Netanyahu ve elçilerinin önünde bu temaslardan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmesine rağmen, bu ilişkiler o zamandan beri güçlenerek devam etti.

HÜKÛMETTEN HABERSİZ

Sudan hükûmetinin siyasi ve askeri kanatlarının, Mossad liderlerinin geçen hafta Sudan’a yaptıkları ziyaretten de Hamideti ve ekibi ile görüşmelerinden de haberdar olmadıkları, bu durumu sonradan öğrendikleri belirtiliyor. Ayrıca Sudan hükûmet yetkililerinin, birkaç hafta önce ABD Büyükelçiliği maslahatgüzarına, Hamideti ile temaslarından duydukları memnuniyetsizliği dile getirerek şikâyette bulundukları da ifade ediliyor. İsrailli bir siyasi yetkili ise konuyla alakalı yaptığı açıklamada, “Amerika bizden Sudan hükûmetinin askeri kanadıyla çalışmayı bırakmamızı istemedi. Ancak siyasi kanatla da çalışmaya başlamamızı istediler” dedi.

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NORMALLEŞMEYE MUHALEFET BÜYÜK

Sudan Askeri Konseyi Başkanı el-Burhan, Şubat 2020’de Uganda’da dönemin İsrail başbakanı Netanyahu ile görüşmüş, aynı yılın Ekim ayında ABD eski başkanı Donald Trump, İsrail-Sudan resmî ilişkilerinin başladığını ve Sudan’ın da İsrail ile BAE arasında barışçıl ilişkilere yol açan İbrahim Barış Antlaşması’na katıldığını açıklamıştı. Ancak bu ilişkiler Sudan’da halk düzeyinde ve hatta Sudan hükûmeti içinde muhalefetle karşılaştı. İsrail kaynaklarına göre bu muhalefet, el-Burhan ve hükûmetinin elini kolunu bağlayarak ilişkilerin normalleşme sürecini yavaşlattı. Bugüne kadar iki ülkenin liderleri diplomatik ilişkiler kurmak ve büyükelçilikler açmak için resmî bir anlaşma imzalamadı. İsrail’in bu konuda hazırladığı bir anlaşma taslağına yanıt vermeyen Sudan, ABD’nin böyle bir anlaşmaya düşük oranda ve kademeli olarak gözlemci olmasını istiyor ancak bu istek İsraillileri rahatsız ediyor.

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