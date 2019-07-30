Sudan’ın 28 Şubat’ı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ve Suudi Arabistan’ın başta Mısır’da Müslüman Kardeşler olmak üzere bölgede halk desteği güçlü İslami hareketleri hedef alma ve tasfiye projesi Sudan’da da etkisini göstermeye başladı. Londra merkezli Middle East Eye (MEE) internet haber sitesine göre, Sudan’da Abu Dabi ve Riyad destekli darbeci Askeri Geçiş Konseyi, geçen hafta engellendiği öne sürülen darbe girişimi bahanesiyle, ülkede başta Ulusal Kongre Partisi (NCP) üyeleri olmak üzere, İslami hareketlere mensup ya da ilişkili kişilere yönelik tutuklama ve gözaltı furyasının başladığını yazdı. Yine ordu içinde İslami hassasiyeti yüksek subaylarında hedefte olduğu ve şimdiye kadar üst ve alt düzey 140 subayın tutuklandığı da kimliği saklı tutulan bir askeri yetkili tarafından doğrulandı. Operasyonlarla amacın İslami hareketleri Sudan’ın siyasi ve sosyal hayatından tamamen tasfiye etmek olduğu kaydediliyor. Sudan’da İslami hareketleri hedef alan baskı ve tutuklama dalgası yöneten isim BAE ile yakın bağlantısı bulunan Hızlı Destek Gücü Komutanı General Muhammed Hamdan Daklu Hmidti’nin olduğu belirtiliyor.

Org. Muhammed Hamdan Daklu Hmidti

ORDU İÇİNDE EN BÜYÜK OPERASYON

Ülkede İslami harekete mensup kişileri hedef alan tutuklama ve gözaltı dalgasının özellikle Sudan ordusuna yoğunlaşması dikkat çekiyor. MEE’ye konuşan üst düzey bir subay geçen haftadan beri devam eden dalgada şimdiye kadar en az 140 subayın tutuklandığını iddia etti. Tutuklanan subayların başkent Hartum içinde ve dışındaki birliklerden olduğu belirtiliyor. Haber sitesine konuşan kaynaklar, tutuklama dalgasının bugüne kadar ordu içinde yapılan en büyük operasyon olduğunu da savundu.

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NISS’İ TASFİYE HEDEFLENİYOR

İslami hareketleri hedef alan operasyonun özellikle Hızlı Destek Gücü’ne rakip olabilecek Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi’ne (NISS) yoğunlaştığı belirtiliyor. MEE’ye bilgi veren askeri kaynak, operasyonun başındaki Orgeneral Hmidti’nin, başta NISS’in operasyonlar birimi olmak üzere ülkedeki güvenlik kurumlarında yeniden yapılanma yönünde karar aldığını iddia etti. Kimliği belirtilmeyen kaynak, “NISS komutası altında 10 bin askere sahip operasyon birimine iki tercih sunuldu: Ya yeniden yapılanarak Hızlı Destek Gücü emrine girmek ya da silah bırakarak terhis edilmek” açıklamasını yaptı.

SİVİL TOPLUM VE SİYASET DE HEDEFTE

Geçen hafta başlayan operasyonların sadece ordu içinde sınırlı kalmadığı ve sivil siyaset ile topluma da uzandığı kaydedildi. Buna göre başta ülkenin en büyük siyasi partisi Ulusal Kongre olmak üzere, halk üzerinde etkili İslami organizasyonlara ve temsilcilerine yönelik de bir tutuklama dalgasının devreye girdiği belirtiliyor. MEE’ye konuşan kaynaklar, Askeri Geçiş Konseyi’nin emriyle, İslami harekete mensup kişilerin, ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemeye çalışmak iddiasıyla arandığını açıkladılar. Bu çerçevede geçen çarşambadan bugüne İslami kimliğe sahip önde gelen 40 kişinin operasyonlar neticesinden tutuklandığı kaydedildi.

Paralı askerler Libya’da

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) getirdiği yaklaşık bin Sudanlı savaşçının, Libya’nın doğusundaki terör örgütü lideri Halife Hafter’e destek olmak üzere, Petrol Hilali bölgesine ulaştığı öne sürüldü. Sudan’daki Dabanga radyosunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trablus saldırısında Halife Hafter’e destek olmak üzere Sudan ordusuna bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri’nden savaşçılar, Trablus ve Bingazi arasındaki Petrol Hilali bölgesine ulaştı. Haberde, gelecek aylarda Libya’ya gelecek paralı asker sayısının dört bini bulacağı belirtildi. Öte yandan, Katar merkezli haber platformu El Cezire de BAE’nin Sudanlı savaşçıları Eritre üzerinden çatışma bölgeleri Yemen ve Libya’ya nasıl taşıdığına ilişkin belgeleri yayımladı. Belgelere göre BAE, General Muhammed Hamdan Daklu Hmidti ile Darfur’daki Arap kabilelerinden savaşçı devşirme konusunda anlaştı.