Sumud’a ikinci saldırı

Filistin’le dayanışma ve İsrail’in ablukasını kırmak için 44’ten fazla ülkenin desteğiyle düzenlenen Küresel Sumud Filosu’na ikinci bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi. Tunus’ta Sidi Bu Said limanında demirli olan ve Filo’nun en büyük ikinci gemisi Alman bandıralı Alma isimli gemiye yapılan saldırı sonrası çıkan alevler kısa sürede söndürüldü. Saldırıda kimse zarar görmedi. Teknedeki aktivistlerden Leyla Hegazy, saldırıya ilişkin “Gece nöbetim yeni bitmişti, bu yüzden yatmaya gittim çünkü saat ikide tekrar kalkmam gerekiyordu. Diğer nöbet yeni başlamıştı ve birinin ‘dron’ diye bağırdığını duyduk ve içeri koştuk, yeleğimi giydim” şeklinde konuştu.





SEFERİMİZ AZİMLE SÜRECEKTİR

Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, filonun daha önce de İHA saldırısına uğradığı hatırlatılarak, “Filomuza yönelik tekrarlanan bu saldırılar Gazze’deki İsrail saldırganlığının arttığı bir dönemde meydana gelen ve bizi hedefimizden saptırmayı amaçlayan koordineli birer girişimdir” denildi. Küresel Sumud Filo’sunun kararlılıkla yoluna devam edeceği vurgulanan açıklamada, “İsrail’in Gazze’deki yasa dışı ablukasını kırmayı amaçlayan barışçıl seferimiz ve Gazze halkıyla dayanışmamız kararlılık ve azimle sürecektir” ifadeleri kullanıldı.





TUNUSLULAR DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLEDİ

Küresel Sumud Filosu’nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikinci büyük tekne Alma’nın Tunus’un Sidi Busaid Limanı’nda İHA saldırısına uğradığını duyurdu. Nevvar, “Küçük bir drondan atılan yanıcı madde teknede yangına neden oldu. Yangın Tunuslu yetkililerce söndürüldü” dedi. Olayı duyan Tunuslular limana gelerek filoya destek gösterisi düzenledi.





BUGÜN DEMİR ALACAKLAR

İsrail’in düzenlediği dron saldırılarına rağmen hazırlıklarını tamamlayan ve dün Tunus'tan demir alması planlanan Küresel Sumud Filosu, olumsuz hava şartları nedeniyle yola çıkamadı. Filonun bugün yola çıkması planlanıyor. Filo katılımcılarından ve Mağrib Sumud Konvoyu İcra Üyesi Nebil Şennufi, Filonun 10 Eylül'de (dün) hareket etmesinin planlandığını ancak, hava şartları kötü olduğu için bugüne ertelendiğini söyledi. Şennufi, "Yarın (bugün) seher vakti tekrar durum değerlendirilecek, hava şartları dikkate alınarak hareket edilecek. Bu erteleme aynı zamanda bazı lojistik eksikliklerin giderilmesine de fırsat tanıyacak." diye konuştu. Sabah saatlerinde güvenlik birimleriyle toplantı yaptıklarını belirten Şennufi, çıkış izinlerinin alındığını ve hareket etmeleri için her hangi bir engelin kalmadığını aktardı.



