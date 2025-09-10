Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Afrika
Sumud Filosu'nun Tunus'tan kalkışı hava koşulları nedeniyle bir gün ertelendi

Sumud Filosu'nun Tunus'tan kalkışı hava koşulları nedeniyle bir gün ertelendi

22:2310/09/2025, Çarşamba
G: 10/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gazze'ye doğru İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak maksadıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Tunus'tan Gazze'ye hareketi, olumsuz hava koşullarından dolayı yarına ertelendi.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Küresel Sumud Filosu
#Tunus
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 EYLÜL 2025: BİM'de bu hafta televizyon, telefon ve ankastre set indirimi var