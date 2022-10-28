Dünya Sunak Mısırdaki COP27 İklim Konferansına katılmayacak
AVRUPA

Sunak Mısır’daki COP27 İklim Konferansı’na katılmayacak

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan bir sözcü yaptığı açıklamada, Sunak’ın, hükümetin yeni vergi ve kamu harcamalarına ilişkin düzenlemelerini içeren mali plan hazırlıkları dahil diğer iç mevzulara ilişkin acil yükümlülükler nedeniyle Mısır’a gitmeyeceğini belirtti. Sözcü, İngiltere’nin konferansta, Başbakan Sunak’ın yeni kabinesinde yer vermediği COP26 Başkanı Alok Sharma ve diğer bakanlar tarafından temsil edileceğini bildirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Sunak Mısır’daki COP27 İklim Konferansı’na katılmayacak
Rishi Sunak

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan bir sözcü yaptığı açıklamada, Sunak’ın, hükümetin yeni vergi ve kamu harcamalarına ilişkin düzenlemelerini içeren mali plan hazırlıkları dahil diğer iç mevzulara ilişkin acil yükümlülükler nedeniyle Mısır’a gitmeyeceğini belirtti.

Sözcü, İngiltere’nin konferansta, Başbakan Sunak’ın yeni kabinesinde yer vermediği COP26 Başkanı Alok Sharma ve diğer bakanlar tarafından temsil edileceğini bildirdi.

İngiltere’nin 2050’ye kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefinin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadelede önde gelen uluslararası ve yerel eylemlere bağlı kalmayı sürdürdüğünü söyleyen sözcü, İngiltere’nin net sıfır emisyon hedefinde diğer birçok ülkenin önünde ilerlediğini öne sürdü.

Sözcü, “COP27’nin ev sahibi olarak Mısır ile yakın şekilde çalışmaya ve tüm ülkelerin (2021’de) İngiltere’nin Glasgow kentinde yapılan anlaşma kapsamında verdikleri tarihi taahhütlerde ilerleme kaydettiklerinden emin olmaya devam edeceğiz.” dedi.

MUHALEFETTEN KATILMAMA KARARINA TEPKİ

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin Gölge İklim Bakanı Ed Miliband, BBC’ye yaptığı açıklamada, Sunak’ın toplantıya katılmama kararını eleştirerek, kararı “korkunç” olarak niteledi.

Bu tür zirvelerin önemli olduğunu söyleyen Miliband, “Dünya olarak karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun için harekete geçme mekanizmalarını zorluyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Çevreci örgüt Greenpeace İngiltere yetkililerinden Rebecca Newsom da söz konusu kararın, “Sunak’ın iklim değişikliğini yeterince ciddiye almadığını” gösterdiği yorumunda bulundu.

İngiltere, geçen yıl, dünya liderlerini iklim değişikliğiyle mücadele için her yıl bir araya getiren COP’un 26’ncısına ev sahipliği yapmıştı.

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