Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Sürgündeki mücahid vatanına defnedilecek: Âlim er-Rifai Hakk'a yürüdü

Sürgündeki mücahid vatanına defnedilecek: Âlim er-Rifai Hakk'a yürüdü

Burak Doğan
04:008/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şeyh Sâriye Rifai.
Şeyh Sâriye Rifai.

Şam Alimler Birliği Başkanı ve Suriye Başmüftüsü Şeyh Usame er-Rifai’nin kardeşi Şeyh Sariye er-Rifai, bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat etti.

Baas rejiminin devrilmesinden önce hastalanıp komaya giren Şeyh Sâriye Rifâî, Bilâdüşşâm’dan gelen müjdeli haberleri işitemeden dâr-ı bekâya irtihal etti. Esed rejiminin baskılarından dolayı 2012 yılında İstanbul'a gelen 77 yaşındaki er-Rifai için dün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın yanı sıra HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu ile Suriye ve farklı İslam ülkelerinden çok sayıda alim katıldı. Turan, merhumun ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini iletti. Suriyeli âlimer- Rifai'nin cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere Şam'a gönderildi.



#Suriye
#Sariye er-Rifai
#Vefat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karne öncesinde e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor