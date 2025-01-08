Sürgündeki mücahid vatanına defnedilecek: Âlim er-Rifai Hakk'a yürüdü

Baas rejiminin devrilmesinden önce hastalanıp komaya giren Şeyh Sâriye Rifâî, Bilâdüşşâm’dan gelen müjdeli haberleri işitemeden dâr-ı bekâya irtihal etti. Esed rejiminin baskılarından dolayı 2012 yılında İstanbul'a gelen 77 yaşındaki er-Rifai için dün öğle vakti Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın yanı sıra HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu ile Suriye ve farklı İslam ülkelerinden çok sayıda alim katıldı. Turan, merhumun ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini iletti. Suriyeli âlimer- Rifai'nin cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere Şam'a gönderildi.