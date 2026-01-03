Yeni Şafak
Suriye destek bekliyor: Çadır kentlerde karla mücadele

Neslihan Önder
04:003/01/2026, Cumartesi
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ve Halep'te yer alan çadır kentlere sığınmak zorunda kalan yüz binlerce kişi, kar ve dondurucu soğukla mücadele ediyor.

İdlib'de 801, Halep'te de 349 olmak üzere 1150 çadır kentte yaşam, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar için daha da zor. Çadır kentte yaşayanlardan Ahmed Nasır, “Aşırı soğuktan çok kötü durumdayız” diye konuştu. İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Medya Sorumlusu Yakup Alaca, “Kış şartlarını katlanılabilir hale getirmek için desteğinizi bekliyoruz” dedi.



