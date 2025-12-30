Depreme ilişkin detayları AFAD duyurdu.
Akdeniz'de Suriye açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Lazkiye şehri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin detayları duyuran AFAD, sarsıntının yerin 7.88 kilometre derinliğinde kaydedildiğini belirtti.
Suriye'nin Lazkiye ilçesi açıklarında saat 18.05'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'a 89 kilometre mesafede meydana gelen depremin detaylarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 7.88 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
#Deprem
#Suriye
#Lazkiye