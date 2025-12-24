Yeni Şafak
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem

16:5424/12/2025, Çarşamba
IHA
Sarsıntı başkent Taipei’de de hissedildi
Tayvan’ın Taitung bölgesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından can kaybı bildirilmedi.

Tayvan’ın güneydoğu kıyısındaki Taitung’da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Merkezi Meteoroloji İdaresi’ne (CWA) göre deprem 11.9 kilometre derinlikte kaydedildi.


Sarsıntı başkent Taipei’de de hissedildi. Depremin ardından can kaybı bildirilmedi. Ulusal İtfaiye Teşkilatı, Tayvan genelinde herhangi bir hasar tespit edilmediğini aktardı.



