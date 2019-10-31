Dünya Suriye Milli Ordusunun terörle mücadelede şehit sayısı 128e yükseldi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Suriye Milli Ordusu'nun terörle mücadelede şehit sayısı 128'e yükseldi

Suriye Milli Ordusu'nun terörle mücadelede şehit sayısı 128'e yükseldi

Barış Pınarı Harekatı'nda terörden kurtarılan bölgelerde arama tarama çalışmaları devam ediyor. Suriye Milli Ordusu, el yapımı patlayıcıların imha çalışmaları ve YPG/PKK'nın saldırıları sonucu son 3 günde 10 şehit verdi. SMO'nun toplam şehit sayısı 128'e, yaralı sayısı ise 473'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Suriye Milli Ordu askerleri.
Suriye Milli Ordu askerleri.

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK'nın devam eden saldırıları sonucu şu ana kadar 128 şehit verdi.

  • SMO askerleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için yürütülen arama tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

En güzel arkadaşlık: Kuran arkadaşlığı... 🥰 🌙Mehmetçik, dinlenme sırasında Suriye Milli Ordusundan bir asker ile Kuran'ı Kerim okudu.

DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi ()


Harekatın durdurulmasıyla Tel Abyad ve Rasulayn çevresindeki cephe hatlarını tutan SMO askerleri, teröristlere ait el yapımı patlayıcıları imha çalışmalarını sürdürüyor, güvenlik tedbirlerini artırıyor.

Barış Pınarı Harekatı başladı: Vuralan PKK mevzilerinden ilk görüntüler
OYNAT 00:58
Barış Pınarı Harekatı başladı: Vuralan PKK mevzilerinden ilk görüntüler
Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Rasulayn'da YPG mevzilerini olduğu iki nokta vuruldu. İşte vurulan yerlerden ilk görüntüler.

Sahadaki SMO komutanlarından alınarak derlenen bilgilere göre, 9 Ekim'den bu yana SMO'nun verdiği şehit sayısı 128'e yükseldi, yaralı sayısı 473 oldu.

ABD'den Barış Pınarı Harekatı Bağdadi operasyonunu geciktirdi iddialarına cevap
DÜNYA
ABD'den Barış Pınarı Harekatı Bağdadi operasyonunu geciktirdi iddialarına cevap

3 günde 10 SMO askeri şehit oldu

Arama tarama faaliyetleri sürerken terör örgütü YPG/PKK'nın cephe hatlarına sık sık saldırısı soncu son 3 günde 10 SMO askeri şehit oldu, 56 asker yaralandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Barış Pınarı Harekatı DEAŞ ile mücadeleyi güçlendirdi
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik: Barış Pınarı Harekatı DEAŞ ile mücadeleyi güçlendirdi
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim’de yaptığı konuşmasında SMO'nun "gerçekten kahramanca bir mücadeleyle terör örgütünün yerleşim yerlerinden temizlenmesinde büyük başarılar gösterdiğini" söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da , "Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Barış Pınarı Harekatı başarıyla tamamlandı, Soçi mutabakatı süreci işliyor - [Güncel Harita]
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı başarıyla tamamlandı, Soçi mutabakatı süreci işliyor - [Güncel Harita]
Ruslara teslim edilmesi için görüşülüyor

Ruslara teslim edilmesi için görüşülüyor

​Bakan Akar, yakalanan 18 rejim askerine ilişkin açıklama yaptı.
Nar yedi hayatını kaybetti

Nar yedi hayatını kaybetti

​4 yaşındaki Saliha'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İş birliğimizdevam edecek

İş birliğimiz
devam edecek

​​Erdoğan ve konuk Başbakan Gakharia açıklama yaptı.
Mütevazı başkan

Mütevazı başkan

Belediye başkanı itfaiye aracını makam aracı olarak kullanıyor.
Tel Abyad'da<br> askeri hareketlilik

Tel Abyad'da
askeri hareketlilik

Terörden arındırılan kentte askeri hareketlilik yaşanıyor.
AYM'den <br>Başbuğ kararı

AYM'den
Başbuğ kararı

Hakkındaki 'Ergenekon' davası düştü.

Mehmetçiğin<br>hayatını kurtardı<br>

Mehmetçiğin
hayatını kurtardı

​Düşman tehdidini algılayıp, personeli ikaz etti.
Yarın<br>yürürlüğe giriyor

Yarın
yürürlüğe giriyor

​Kredi kartı ile satışta komisyon sınırlanacak.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

İstihdam odaklı<br> yeni kredi paketi

İstihdam odaklı
yeni kredi paketi

Üç kamu bankası yeni kredi paketinin detaylarını açıkladı.
Alanı da satanı da mağdur eden rapor

Alanı da satanı da mağdur eden rapor

​İkinci el otomobilde iki ay sonra zorunlu olacak.
Kısıtlama <br>yarın başlıyor

Kısıtlama
yarın başlıyor

Yetkisiz 'çakar' kullananlara 2 bin 4 liraya kadar ceza kesilecek.
Belhanda'yı isteriz

Belhanda'yı isteriz

Galatasaraylı futbolcuya sürpriz transfer çağrısı.
Aynı ilçede <br>110 kişi dolandırıldı

Aynı ilçede
110 kişi dolandırıldı

İş vaadiyle kişi başı 2 bin TL alıp ortalıktan kayboldular.
250 kiloluk tuzak böyle imha edildi

250 kiloluk tuzak böyle imha edildi

​Resulayn'da teröristlerin tuzakladığı bombalar tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.