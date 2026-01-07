Suriye resmen duyurdu: Halep’te PKK/YPG’ye karşı askeri operasyon başlıyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Halep kentinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin artan saldırılarına karşı ordunun sınırlı bir askeri operasyon başlattığını resmen duyurdu. Örgütün kontrolündeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin 'meşru hedef' sayılacağı belirtilen açıklamada, sivillerin zarar görmemesi için insani geçiş koridorları oluşturulduğu vurgulandı.





“MEVZİLER KATLİAMLAR NEDENİYLE HEDEF ALINDI”





Suriye resmi haber ajansı SANA’nın, Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, terör örgütü PKK/YPG’nin Halep kentinin çeşitli mahallelerine ve sivillere yönelik çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle söz konusu mevzilerin meşru hedef kapsamına alındığı belirtildi.





SİVİLLERE TAHLİYE UYARISI





Suriye Ordu Operasyonlar Komutanlığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivillere çağrıda bulunarak, PKK/YPG’ye ait mevzilerden derhal uzak durmalarını istedi. Açıklamada, sivillerin zarar görmemesi amacıyla bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığı da bildirildi. Buna göre, “Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi”nin saat 15.00’e kadar açık olacağı kaydedildi.





SURİYE, ASKERİ OPERASYON BAŞLATACAĞINI DUYURDU





Suriye ordusunun, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'te sınrlı bir askeri operasyon başlatacağı duyuruldu.





Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Medya Müdürlüğü Ofisinden yapılan açıklamada, son bir ay içinde terör örgününün saldırılarında 20'den fazla sivil ve 25'ten fazla askerin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı. Söz konusu saldırıların Halep'te günlük yaşamı ve ticareti ciddi şekilde olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, "Suriye Arap Ordusu, SDG'nin sivil mahallelere, ana yollara ve güvenlik güçlerine yönelik süregelen saldırılarına karşılık olarak Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacaktır." denildi. Operasyonun, yerel bir karar ve Halep halkının talebi doğrultusunda yürütüleceği ifade edilen açıklamada, hedefin; süregelen topçu atışlarını, keskin nişancı ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurmak, güvenliği yeniden sağlamak, Halep-Azez yolunu açmak ve sivilleri korumak olduğu vurgulandı.





Askeri faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun şekilde icra edileceği, sivillerin tahliyesine öncelik verileceği ve yalnızca saldırılardan sorumlu silahlı grupların hedef alınacağı belirtildi.





HALEP'TEKİ SON ÇATIŞMALAR





Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker ve 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti. Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı. Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.











