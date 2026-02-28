Suriye resmi haber ajansı: İran’dan fırlatılan bir füzenin Suriye'nin Süveyda iline düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Yeni Şafak
28/02/2026, Cumartesi
SANA'nın haberine göre, İran'a ait bir füze Suveyda ilindeki sanayi bölgesine düştü.
İran'dan fırlatılan bir füzenin, Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde bir binaya isabet etmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İran'a ait bir füze Suveyda ilindeki sanayi bölgesine düştü.

Düşen füze nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda sivil yaralandı.

Yaralanan siviller, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.


