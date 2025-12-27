Yeni Şafak
Suriye'de bir evde beş kişi ölü bulundu

00:4427/12/2025, Cumartesi
AA
Hama’daki evde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Suriye’nin Hama ilinde bir evde 5 kişinin cansız bedeni bulundu. Ölüm nedenleri henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Hama ilinde 5 kişi bir evde ölü bulundu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Beyyad Mahallesi'nde yer alan evde 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Haberde, söz konusu kişilerin ölüm nedeninin henüz belirlenemediği ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Suriye iç güvenlik güçleri, evi ve çevresini güvenlik çemberine alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Suriye
#Hama
#Ölüm
