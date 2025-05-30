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Suriye’deki Harekat Merkezi göreve başladı

Suriye’deki Harekat Merkezi göreve başladı

Canberk Doğan
04:0030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı dün Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’na bağlı 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Türkiye, Suriye ve Ürdün'den müteşekkil Koordinasyon Birimi’nin 19 Mayıs'ta Suriye'de göreve başladığını bildirdi. Bölgedeki çalışmalara dair bilgi veren kaynaklar, şunları kaydetti: “Koordinasyon Birimi için personel görevlendirmesini yaptık. Yeni Suriye yönetimiyle terör örgütü SDG arasındaki mutabakat süreci, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından dikkatle takip edilmektedir. Suriye'de tek bir silahlı yapı olarak sadece Suriye ordusunun bulunması gerektiği ve SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu konularında tutumumuz değişmemiştir. Süreçte aksamalar, gecikmeler olsa dahi sonuç değişmeyecektir. Tekrar hatırlatmak gerekir ki Suriye'de adem-i merkeziyetçi, ayrılıkçı gündemlere, Suriye hükümetiyle işbirliği içinde müsaade edilmeyecektir.”



#Suriye
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