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Suriye'den Birleşmiş Milletler'e suçlama: Geç kaldınız

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR tarafından hazırlanan raporda, "Yardımların geç ulaşması, enkaz altında ölenlerin sayısının artmasına yol açtı" denildi.

15:14 . 15/02/2023 Çarşamba
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Suriye

Suriye

Suriye, Kahramanmaraş merkezli depremlere vaktinde müdahale konusunda Batı'yı suçluyor.

Yardımların gönderilmesi noktasında geç kalındığı belirtiliyor.

BM'ye 'geç kaldın' suçlaması

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Birleşmiş Milletler (BM) yardımlarının gecikmesinin ölü sayısının artmasına yol açtığını belirtti.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, yayınladığı raporda, depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere insani yardım ulaştırma ve müdahale konusunda BM ile kurumlarını "geç kalmakla" suçladı:

"Enkaz altında ölenlerin sayısının artmasına yol açtı"

Suriye'nin kuzeybatısına BM yardımlarının geç ulaşması ve yerel yardım kuruluşlarının deprem felaketiyle mücadelede yalnız bırakılması enkaz altında ölenlerin sayısının artmasına yol açtı.

İç soruşturma çağrısı

BM yetkilerinin Suriye'deki depremzedelere uluslararası yardımların ulaştırılmasında yaşanan gecikmelere yönelik gerekçelerinin "temelsiz" olduğu değerlendirildi.

BM'den, ülkenin kuzeybatısında depremlerin vurduğu bölgelere uluslararası yardımların ulaşmasında yaşanan gecikmenin nedenini açıklayan bir iç soruşturma açması istendi.

Suriye'deki can kaybı sayısı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye'de, yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere en az 3 bin 688 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 749 kişi yaralandı.



#Suriye
#Deprem
#Birleşmiş Milletler
2 saat önce
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Suriye'den Birleşmiş Milletler'e suçlama: Geç kaldınız
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