Suriye'den Birleşmiş Milletler'e suçlama: Geç kaldınız

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, yayınladığı raporda, depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere insani yardım ulaştırma ve müdahale konusunda BM ile kurumlarını "geç kalmakla" suçladı:

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye'de, yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere en az 3 bin 688 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 749 kişi yaralandı.