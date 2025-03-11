Suriye'nin âkil insanları sahaya çıkıyor

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, toplumsal barışın sağlanması için bir komite kurulması yönünde kararname imzaladı. Komitede eski Ahrar eş-Şam lideri Hasan Sufan, Dr. Enes Ayrout, Dr. Halid Ahmed, sahil bölgesindeki insanlarla doğrudan iletişim kurmak, onları dinlemek, güvenliklerinin sağlanması için gerekli desteği vermek amacıyla görevlendirildi. Komitede görev alan ilahiyatçı Dr. Enes Ayrout, Yeni Şafak’a konuştu. Aslen Banyaslı olan Dr. Enes Ayrout, sahil bölgesindeki halkın da yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim olarak çalışmalarını rejim artıklarının saldırılarının başladığı günden bu yana sürdürüyor. Ayrout, sahil bölgesinde yaşayan azınlık Nusayri toplumuyla doğrudan temas halinde olduklarını bildirerek, “Bizzat köylere giriyor, halkla buluşuyor ve onların güvenliğini sağlıyoruz. Evlerine dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz” diye konuştu.