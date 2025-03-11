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Suriye'nin âkil insanları sahaya çıkıyor

Suriye'nin âkil insanları sahaya çıkıyor

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0011/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Dr. Enes Ayrout
Dr. Enes Ayrout

Suriye’de devrik Esed rejimi artıkları tarafından başlatılan saldırılara karşı, önlemler alınmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, toplumsal barışın sağlanması için bir komite kurulması yönünde kararname imzaladı. Komitede eski Ahrar eş-Şam lideri Hasan Sufan, Dr. Enes Ayrout, Dr. Halid Ahmed, sahil bölgesindeki insanlarla doğrudan iletişim kurmak, onları dinlemek, güvenliklerinin sağlanması için gerekli desteği vermek amacıyla görevlendirildi. Komitede görev alan ilahiyatçı Dr. Enes Ayrout, Yeni Şafak’a konuştu. Aslen Banyaslı olan Dr. Enes Ayrout, sahil bölgesindeki halkın da yakından tanıdığı ve sevdiği bir isim olarak çalışmalarını rejim artıklarının saldırılarının başladığı günden bu yana sürdürüyor. Ayrout, sahil bölgesinde yaşayan azınlık Nusayri toplumuyla doğrudan temas halinde olduklarını bildirerek, “Bizzat köylere giriyor, halkla buluşuyor ve onların güvenliğini sağlıyoruz. Evlerine dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz” diye konuştu.

MEDYA YANLIŞ BİLGİ YAYIYOR

Dr. Enes Ayrout, şunları söyledi:

Bazı çevreler kasıtlı olarak yanlış haberler yayarak kargaşa çıkarmaya çalışıyor. Evet, bazı ihlaller yaşanıyor, bunu inkar etmiyorum ancak medya tarafından aktarıldığı kadar büyük çapta değil. Bilinçli bir şekilde yalan haberler yayılıyor.



#Suriye
#Esed
#Diplomasi
#Orta Doğu

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