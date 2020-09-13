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Dünya Suudda MOSSAD sorgusu Arabistanda tutuklu Filistinlileri İsrail ajanları sorguluyor
ORTADOĞU

Suud’da MOSSAD sorgusu: Arabistan'da tutuklu Filistinlileri İsrail ajanları sorguluyor

Suudi Arabistan yönetiminin, hapishanelerindeki Filistinli tutukluları İsrailli ajanlara sorgulattığı ortaya çıktı. Suudi hapishanelerinde Hamas’ı destekledikleri suçlamasıyla tutuklu bulunan Ürdünlü ve Filistinli aktivistlere yönelik soruşturmada, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki istihbarat işbirliği doğrulandı.

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tutukluların haklarında bütün bilgilere sahip olan İsrail istihbarat ajanları tarafından İbranice sorgulandıkları bilgisi, aileleri tarafından haber kaynaklarına ulaştırıldı.

MOSSAD ajanlarının onlara Filistin ve dışındaki bağlantılarını açıklamaları yönünde baskı yaptıkları belirtildi. Filistin’le ilgili davalarda yeterli tecrübeye sahip olmadıkları gerekçesiyle İsrail ile işbirliği yaptıklarını öne süren Suudi yetkililer, özellikle Hamas dosyalarının İsrail’in güvenlik meselesi olduğunu savundu. Suudi Arabistan’da Filistin davası ve Hamas hareketine mali destek sağlamakla suçlanan 68 kişi 2019 yılının Şubat ayında tutuklanmıştı. Tutuklu bulunan Filistin, Ürdün ve onlara destek olduğu gerekçesiyle 10 Suudi vatandaşının ilk duruşması 8 Mart’ta yapıldı.

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