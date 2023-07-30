Suudi Arabistan Türkiye'nin de olduğu12 ülke için elektronik vize uygulamasına geçiyor

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerdeki olumlu seyir, ekonomik alanda da meyvelerini vermeye başladı. Siyasi ilişkilerdeki gerilemeyle birlikte Türkiye’den gıda ithalatını kısıtlayan Suudi Arabistan, işletmelerdeki denetimler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son ziyaretinin ardından Türkiye’den bal, kırmızı et ve süt ürünlerine ihracat vizesi verdi.