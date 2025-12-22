Sydney saldırganlarının atış talimi görüntüleri ortaya çıktı

Belgelerde ekim ayı sonlarında çekildiği kaydedilen videoda Akram’ın, New South Wales (NSW) eyaletinde olduğu öngörülen kırsal alanda babasıyla atış eğitimi yaptığı iddia edildi. Mahkeme kayıtlarında yer alan diğer videoda ise ikilinin uzun namlulu silahlarla ‘terör örgütü DEAŞ flamasının’ önünde ‘siyasi ve dini görüşlerini’ ifade ederek saldırı için ‘gerekçelerini’ anlattıkları ileri sürüldü. Ayrıca 12 Aralık akşamı çekilen ve sanık ile babası olduğu değerlendirilen iki erkeğin Archer Park civarını gözetlediğine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine yer verilerek, “Polis, bunun terör eyleminin keşif ve planlamasının kanıtı olduğunu iddia ediyor” denildi.