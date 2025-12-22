Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Sydney saldırganlarının atış talimi görüntüleri ortaya çıktı

Sydney saldırganlarının atış talimi görüntüleri ortaya çıktı

16:2822/12/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Atış talimi görüntülerinin mahkeme dosyasına girdiği belirtildi
Atış talimi görüntülerinin mahkeme dosyasına girdiği belirtildi

Avustralya’nın Sydney kentinde 15 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin mahkeme kayıtlarında sanık Naveed Akram ile babasının uzun namlulu silahlarla kırsal alanda atış talimi yaptıklarına dair görüntülerin olduğu bildirildi.

Avustralya’nın Sydney kentinde 15 kişinin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştiren Naveed Akram ile babasının kırsal alanda uzun namlulu silahlarla atış talimi yaptıklarına dair görüntülere ulaşıldı. Atış talimi görüntülerinin mahkeme dosyasına girdiği belirtildi. Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Akram’ın hastaneden cezaevine sevk edilmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılan belgelerde sanığın cep telefonundaki videolara ait ekran görüntüleri yer aldı.

Belgelerde ekim ayı sonlarında çekildiği kaydedilen videoda Akram’ın, New South Wales (NSW) eyaletinde olduğu öngörülen kırsal alanda babasıyla atış eğitimi yaptığı iddia edildi. Mahkeme kayıtlarında yer alan diğer videoda ise ikilinin uzun namlulu silahlarla ‘terör örgütü DEAŞ flamasının’ önünde ‘siyasi ve dini görüşlerini’ ifade ederek saldırı için ‘gerekçelerini’ anlattıkları ileri sürüldü. Ayrıca 12 Aralık akşamı çekilen ve sanık ile babası olduğu değerlendirilen iki erkeğin Archer Park civarını gözetlediğine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine yer verilerek, “Polis, bunun terör eyleminin keşif ve planlamasının kanıtı olduğunu iddia ediyor” denildi.



#Sidney
#Sydney
#Avustralya
#saldırgan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura sonuçları isim listesi hak sahipleri belli oldu mu?