Dünya Tahıl koridorunda takvim işliyor Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün açılıyor
AVRUPA

Tahıl koridorunda takvim işliyor: Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün açılıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl koridorunda göreve alacak personelin İstanbul’a geldiğini duyurdu. Rus ekibin başında Tuğamiral Eduard Luyik bulunuyor. Rusların, Türk, Ukraynalı ve BM heyetleriyle çalışacağı Levent’teki merkez bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılacağı törenle açılıyor. Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl gemileri de açılmak için son hazırlıklarını yapıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tahıl koridorunda takvim işliyor: Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün açılıyor
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Türkiye, Dolmabahçe’de varılan mutabakatla Ukrayna tahılını Karadeniz’den dünyaya taşıyacak koridorun oluşmasında kritik rol üstlendi. Mutabakatın ardından Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov önceki gün sürecin bu hafta başlamasını umut ettiklerini söyledi. Koridorla ilgili çalışmalar için dün de Rus askeri heyet İstanbul’a geldi.

RUS HEYET İSTANBUL’A GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde çalışmak üzere Rus askeri heyetin İstanbul’a gittiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” hükümlerine uygun olarak Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarına başladığı bildirildi.

DÖRTLÜ FORMATTA ÇALIŞACAKLAR

  • Tuğamiral Eduard Luyik başkanlığındaki uzman heyetin, dörtlü formatta çalışmaya başlayacağı kaydedilen açıklamada, “Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki Rus uzmanların ana görevi, girişimin pratik uygulama aşamasına girmesi için gerekli tüm sorunları hızlı bir şekilde çözmek olacak” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Rus heyetinin faaliyetlerinin Rusya Savunma Bakanlığının özel kontrolü altında olduğuna dikkat çekildi.

TÖRENLE AÇILACAK

Öte yandan tahıl koridorunun Müşterek Koordinasyon Merkezi bugün açılıyor. Yapılan açıklamada Milli Savunma Üniversitesi’nde, tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nin açılış törenini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yapacak.

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