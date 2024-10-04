Tahliyeler Türkiye üzerinden

Lübnan’dan ayrılan 310 kişi daha Mersin’e ulaştı. Gelenler arasında Almanya, Fransa, Avustralya, Kanada, İsveç, Suriye ve Lübnan uyruklu kişiler de bulunuyor. Askeri kaynaklar kargo uçaklarının ve Mersin Limanı’nda gemilerin tahliye için hazır beklediğini söyledi. Diğer ülkeler de tahliye planlarını Türkiye üzerinden yapıyor.
TSK HER TEHDİDİ BERTARAF EDER
Ramstein Flag’a tepki için katılmadık
- TSK'nın Yunanistan'da gerçekleştirilen Ramstein Flag-2024 Tatbikatı'na katılmaktan vazgeçmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları “Yunanistan’ın hazırladığı tatbikat planlama dokümanında FIR (Flight Information Region-Uçuş Malumat Bölgesi) hattını kendi hükümranlık alanı şeklinde gösterip uçuş planı talep etmesi üzerine gerekli girişimlerde bulunulmuş, NATO makamlarınca olumlu yaklaşım sergilenmesine rağmen ev sahibi Yunanistan’ın tutumunda ısrar etmesi nedeniyle tatbikata katılım sağlanmamıştır” bilgisini verdi.Ege’de normalleşme kapsamında karşılıklı ziyaretler de sürüyor. Türkiye ve Yunanistan arasında “Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı” kapsamında, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 general ve 2 subaydan oluşan heyetin 10-11 Ekim’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret edeceği kaydedildi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki güven inşasına yönelik çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.
310 kişi daha geldi
Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu yüzlerce kişi, işlemlerinin ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyruklular, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderilecek.