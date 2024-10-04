Tahliyeler Türkiye üzerinden

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarından sonra, ülkedeki Türk vatandaşları için tahliye planı hazırlandı. Tüm hazırlıkların eksiksiz planlandığını ifade eden

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, diğer ülkelerin de tahliye planlarını Türkiye üzerinden gerçekleştireceği ve bu nedenle koordineli bir çalışma yürütüleceği bilgisini verdi

.

Bakanlık kaynakları,

“Daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan’dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Hâlihazırda Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir”