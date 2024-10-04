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Tahliyeler Türkiye üzerinden

Tahliyeler Türkiye üzerinden

Canberk Doğan
04:004/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Lübnan’dan ayrılan 310 kişi daha Mersin’e ulaştı. Gelenler arasında Almanya, Fransa, Avustralya, Kanada, İsveç, Suriye ve Lübnan uyruklu kişiler de bulunuyor. Askeri kaynaklar kargo uçaklarının ve Mersin Limanı’nda gemilerin tahliye için hazır beklediğini söyledi. Diğer ülkeler de tahliye planlarını Türkiye üzerinden yapıyor.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarından sonra, ülkedeki Türk vatandaşları için tahliye planı hazırlandı. Tüm hazırlıkların eksiksiz planlandığını ifade eden
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, diğer ülkelerin de tahliye planlarını Türkiye üzerinden gerçekleştireceği ve bu nedenle koordineli bir çalışma yürütüleceği bilgisini verdi
.
Bakanlık kaynakları,
“Daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan’dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Hâlihazırda Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir”
açıklamasında bulundu. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, tahliye planı çerçevesinde gemiler Mersin Limanı'nda, uçaklar ise kalkış için hazır bekliyor.

TSK HER TEHDİDİ BERTARAF EDER

Gerilimin bölgesel savaşa dönüşme ihtimaline karşı bakanlık kaynakları şu değerlendirmede bulundu: “
Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz. Gelinen durum, İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı endişemizin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir.”

Ramstein Flag’a tepki için katılmadık

  • TSK'nın Yunanistan'da gerçekleştirilen Ramstein Flag-2024 Tatbikatı'na katılmaktan vazgeçmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları “Yunanistan’ın hazırladığı tatbikat planlama dokümanında FIR (Flight Information Region-Uçuş Malumat Bölgesi) hattını kendi hükümranlık alanı şeklinde gösterip uçuş planı talep etmesi üzerine gerekli girişimlerde bulunulmuş, NATO makamlarınca olumlu yaklaşım sergilenmesine rağmen ev sahibi Yunanistan’ın tutumunda ısrar etmesi nedeniyle tatbikata katılım sağlanmamıştır” bilgisini verdi.Ege’de normalleşme kapsamında karşılıklı ziyaretler de sürüyor. Türkiye ve Yunanistan arasında “Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı” kapsamında, Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 1 general ve 2 subaydan oluşan heyetin 10-11 Ekim’de Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret edeceği kaydedildi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki güven inşasına yönelik çalışmaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

310 kişi daha geldi

Terör devleti İsrail’in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılan 310 kişi daha Mersin’de. Türkiye’ye gelen, aralarında Almanya, Fransa, Avustralya, Kanada, İsveç, Suriye ve Lübnan vatandaşlarının da bulunduğu yolcu sayısı 1002’ye yükseldi. Dün 310 kişinin Tripoli Limanı'ndan bindiği gemi, Silifke’deki Taşucu Limanı'na yanaştı. Türk vatandaşı
Yusuf Akdağ
da gemidekiler arasındaydı. Son 1 aydır Lübnan’a yönelik ataklar olduğunu söyleyen Akdağ, “
Zamanla arttı. 3 gündür saldırılar şiddetlenince apar topar evi boşaltıp 1500 rakımlı bir yere çıktık. Bombaların düşüşünü oradan seyrettik. Uçak bileti almıştık ancak uçuşlar iptal oldu. Biz de feribotlara binip yola çıktık
” dedi.

Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu yüzlerce kişi, işlemlerinin ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyruklular, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderilecek.





#Türk Silahlı Kuvvetleri
#lübnan
#diplomasi
#orta doğu

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